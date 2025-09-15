La feria de Vehículos Eléctricos Madrid contará con descuentos exclusivos en vehículos eléctricos

Aedive espera superar la afluencia de 30.000 visitantes que recorrieron la edición 2024

La décima edición de la Feria de Vehículos Eléctricos Madrid (VEM), que se celebra los días 19, 20 y 21 de septiembre en la Plaza de Colón de la capital española, contará con una oferta variada de modelos nuevos de vehículos eléctricos de 4 y 2 ruedas que se podrán probar y para los que varias firmas expositoras han preparado ofertas exclusivas para las operaciones que se cierren durante los días de la exposición.

Asimismo, algunos operadores de puntos de carga (CPO) presentes también ofrecerán descuentos aplicados a recargas durante el evento.

La feria VEM arrancó en el año 2015, organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), y desde entonces ha sumado 10 ediciones, con esta de 2025, ya que en 2020 se suspendió a causa del Covid-19.

"La movilidad eléctrica está pasando de un estadio de imposición a otro de entusiasmo, gracias a la llegada de nuevos modelos muy atractivos en prestaciones, digitalización y conectividad, y a precios cada vez más competitivos. Las campañas que promueven los fabricantes e importadores en esta feria son un aliciente más para incentivar a los ciudadanos a probar las novedades del mercado", ha destacado el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia.

La inauguración de la feria se llevará a cabo el próximo viernes 19 de septiembre y contará con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo; y la coordinadora general de Movilidad del Ayuntamiento de la capital, María José Aparicio.

COCHES ELÉCTRICOS EN EXPOSICIÓN

Entre los estrenos más esperados destacan el Renault 5 E-Tech eléctrico. Por su parte, Nissan pondrá a disposición del público dos unidades de su SUV eléctrico Ariya y la furgoneta eléctrica Townstar.

A ellos se suman otros modelos que estarán a disposición del público como el Cupra Tavascan Endurance o el Renault 4 E-Tech eléctrico y el Renault Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 de 300 CV. También estarán presentes vehículos de Mercedes-Benz, Citroën, MG, BYD, Omoda & Jaecoo y Leapmotor.

La oferta de dos ruedas también será protagonista con propuestas que acercan la movilidad eléctrica al día a día urbano. El público podrá conducir modelos de Efun, como Pusa, Deer, Tiger y Lion, además de las motocicletas de Velca (Calima S MY25, Nude y Nude Lite), diseñadas y ensambladas en España, y la deportiva Ultraviolette F77, que llega a Madrid en sus versiones Mach 2 y SuperStreet tras su reciente estreno en Europa.