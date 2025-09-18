La Feria de Vehículos Eléctricos Madrid (VEM) inaugura este viernes su décima edición

Archivo - Varias personas durante la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid 2024 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Aedive espera superar la afluencia de 30.000 visitantes que recorrieron la edición 2024

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Vehículos Eléctricos Madrid (VEM) celebra desde este viernes 19 y hasta el próximo domingo 21 de septiembre en la Plaza de Colón su décima edición, en una nueva ocasión en la que se reunirán marcas, instituciones y usuarios relacionados con el sector de la movilidad eléctrica en España.

El evento contará este viernes, para su inauguración, con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo; la coordinadora general de Movilidad del Ayuntamiento de la capital, María José Aparicio; la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez; y el presidente de Aedive, Adriano Mones.

Organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el portal Movilidadelectrica.com, la feria espera superar las cifras de 2024, cuando recibió a más de 30.000 visitantes.

"La Feria VEM es ya una cita imprescindible para cualquier persona interesada en la movilidad. Cumplir diez ediciones es un hito que refleja el avance imparable del sector. Invitamos a todos los ciudadanos a vivir esta experiencia y descubrir de primera mano las múltiples ventajas de conducir en eléctrico", ha subrayado el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia.

Como viene siendo tradición, el certamen se enmarca también en la Semana Europea de la Movilidad impulsada por la Comisión Europea que este año se celebra del 16 al 22 de septiembre.

AMPLIA MUESTRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Como cada año, la feria ofrecerá una amplia muestra de vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas, tecnologías de recarga y servicios asociados a la electromovilidad. Más de 60 marcas expositoras, incluidos fabricantes de vehículos, compañías de infraestructura de recarga, servicios energéticos y soluciones de movilidad sostenible, mostrarán las últimas innovaciones que conforman el ecosistema de la movilidad eléctrica.

Además, varias firmas expositoras han preparado ofertas exclusivas para las operaciones que se cierren durante los días de la exposición y algunos operadores de puntos de carga (CPO) presentes también ofrecerán descuentos aplicados a recargas durante el evento.

IDENTIDAD VISUAL RENOVADA

Para esta décima edición, la Feria VEM estrena una identidad visual renovada, con la que quiere proyectar la madurez alcanzada por el evento y reforzar su carácter abierto, urbano y ciudadano. Esta nueva imagen acompañará a todas las piezas de comunicación de la feria, reflejando la evolución del sector y el papel de VEM como punto de encuentro clave para impulsar la movilidad eléctrica en España.

La feria contará con el patrocinio de EcoMutua, Nissan y Renault en la categoría Platino; BBVA Consumer Finance, Endesa, Iberdrola, Moeve, Octopus Energy y Repsol como patrocinadores Oro; y Ayvens, Cargacar, Chargeguru, Cupra, Electra y Plugspot en la categoría Premium.

Algunas empresas ya han confirmado sus novedades, como los servicios de renting y consultoría de Ayvens; el funcionamiento del servicio integral de Cargacar; parte de la gama electrificada de Cupra; la infraestructura de Eletralineras de carga ultrarrápida; la gama de seguros para vehículos híbridos y eléctricos de EcoMutua y Voltio; o la primera tarifa inteligente de recarga doméstica para vehículos eléctricos en España, Intelligent Octopus que dará a conocer Octopus Energy, junto a su plataforma de recarga pública, Octopus Electroverse.