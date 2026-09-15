La fiabilidad y el ahorro de uso impulsan al coche híbrido entre los españoles, según Cetelem

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MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiabilidad y la economía de uso se consolidan como dos de los principales argumentos a favor de los coches híbridos entre los conductores españoles, en un momento en el que esta tecnología se ha convertido en una de las alternativas preferidas del mercado.

Así lo recoge el 'Estudio Motor 2026' del Observatorio Cetelem, que analiza las preferencias de los consumidores y su intención de compra de vehículos híbridos durante los próximos 12 meses.

Según el estudio, los españoles valoran especialmente que los vehículos híbridos sean una opción más respetuosa con el medio ambiente, silenciosa y fiable, además de ofrecer un menor coste de utilización. En concreto, el 43% de los encuestados considera que los híbridos son ecológicos, mientras que un 35% destaca su carácter silencioso.

La confiabilidad ocupa también un lugar destacado, con un 27% de menciones, mientras que un 24% de los conductores señala su economía de uso como uno de sus principales puntos fuertes. Ambos factores han ganado cinco puntos porcentuales respecto al año anterior, lo que apunta a una mejora de la percepción de esta tecnología entre los consumidores.

UNA ALTERNATIVA PARA REDUCIR EL CONSUMO

Una de las principales ventajas de los sistemas híbridos es la posibilidad de combinar un motor de combustión con uno eléctrico para optimizar el consumo, especialmente en recorridos urbanos y situaciones de tráfico.

El silencio de marcha es otro de los aspectos que los conductores españoles asocian positivamente con los vehículos híbridos. El 35% de los encuestados lo sitúa entre sus principales ventajas.

El funcionamiento eléctrico, especialmente a baja velocidad, contribuye a reducir el ruido y las vibraciones durante los desplazamientos urbanos. Además, la entrega instantánea de par del motor eléctrico permite una respuesta suave al iniciar la marcha.

Estas características hacen que la tecnología híbrida resulte especialmente atractiva para quienes buscan una conducción más confortable sin renunciar a la posibilidad de realizar viajes largos con las ventajas de un motor de combustión.

La percepción de fiabilidad también mejora entre los consumidores. Un 27% de los encuestados identifica la confiabilidad como una de las principales ventajas de los híbridos, cinco puntos más que en 2025.

EL PRECIO, SU PRINCIPAL FRENO

Sin embargo, el precio continúa siendo el principal obstáculo para quienes descartan un híbrido, aunque también pierde peso. El 40% de los encuestados considera que estos vehículos son demasiado caros, siete puntos menos que en 2025.

Los conductores españoles contemplan un gasto medio de 30.525 euros para adquirir un coche híbrido nuevo, un 5% más que el año anterior. En el caso de los híbridos enchufables, el presupuesto asciende hasta los 34.650 euros, un 10% más.

Ambas cifras superan los 27.320 euros de importe medio que los españoles están dispuestos a gastar en la compra de un coche nuevo.

Además, entre quienes tienen intención de comprar un vehículo híbrido en los próximos 12 meses se produce un empate entre las dos principales tecnologías: el 31% optaría por un híbrido convencional y otro 31% por un híbrido enchufable.