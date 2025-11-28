Fiat abre pedidos del nuevo 500 Hybrid, su icónico modelo para la ciudad, disponible desde 17.300 euros

Nuevo Fiat 500 Hybrid - FIAT

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fiat tiene abiertos desde este viernes 28 de noviembre los pedidos del nuevo Fiat 500 Hybrid, su modelo híbrido de su clásico 'cinquecento', disponible en España con tres acabados distintos y por 17.300 euros en su versión de entrada.

La producción del nuevo 500 Hybrid comenzó oficialmente en noviembre en la planta Carrozzerie Mirafiori de Turín, con un objetivo de 5.000 unidades para finales de año. A pleno rendimiento, se espera que la planta de Mirafiori aumente su producción anual en unas 100.000 unidades adicionales de las cuales el 80% se exportará fuera de Italia.

El objetivo de Fiat con este nuevo modelo, que se suma a la versión combustible y 100% eléctrica, era hacer una nueva apuesta para la movilidad urbana en la que se mantienen las características exteriores del clásico vehículo, ahora en un capítulo "más relevante, accesible e inclusivo", tal y como ha destacado el director general de la marca, Gaetano Thorel.

El nuevo Fiat 500 Hybrid está disponible en tres estilos de carrocería (Hatchback, Cabrio y, próximamente, 3+1) con acabados Pop, Icon y 'La Prima'. Los tres nuevos acabados complementan la serie de lanzamiento 'Torino', un homenaje a la ciudad que siempre ha sido el hogar de Fiat, disponible exclusivamente en la versión Hatchback.

El nuevo modelo mantiene su diseño icónico, al que le añade más espacio interior, con 6 centímetros más de largo (hasta llegar a los 3,6 metros) y 2 centímetros más de alto (hasta los 1,5 metros), sin comprometer, no obstante, su carácter compacto. Estas proporciones lo otorgan un volumen de maletero de 183 litros en su versión estándar (que llega a los 440 litros con los asientos abatidos).

En cuanto al motor, este alcanza los 65 CV (47m8 kwh) y permite una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 16,2 segundos y una velocidad máxima de 155 kilómetros.

El acabado Pop, la versión de entrada del 500 Hybrid, es la opción ideal para aquellos que buscan practicidad sin renunciar a la personalidad. Tanto este como el resto de acabados ofrecen la misma simplicidad y estilo compacto que caracteriza al famoso modelo, con los mayores servicios de seguridad y confort.

"Buscábamos que el precio fuese similar al de las anteriores versiones, a pesar de ser un modelo con más tecnología, valor, contenido y seguridad que nunca. Pensamos en precios que la gente pueda permitirse", ha destacado el director general de Fiat, Gaetano Thorel.

La versión Icon, que tendría un coste mayor de 1.500 euros (en Italia), está disponible con los packs opcionales Style y Confort, e incluye, en su equipamiento de serie, elementos como la pantalla táctil de 10,25" Daichii A7, climatización automática y llantas de aleación.

A este le sigue, en lo más alto de la gama, la versión 'La Prima', el acabado insignia que combina "el inconfundible encanto del 500" con las características más exclusivas y los acabados de primera calidad.