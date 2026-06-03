Fiat desvela la primera imagen oficial de sus dos nuevos SUV del segmento C: Grizzly y Grizzly Fastback

Fiat desvela la primera imagen oficial de sus dos nuevos SUV: Grizzly y Grizzly Fastback - FIAT

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fiat ha desvelado este miércoles la primera imagen oficial del Grizzly y el Grizzly Fastback, dos nuevos modelos diseñados para ampliar la gama global de la marca y reforzar su presencia en el segmento C.

Construidos sobre una plataforma global compartida y concebidos para un público internacional, los dos vehículos, cada uno con identidad propia, dan vida a la visión de Fiat de una movilidad "democrática".

El Grizzly es un SUV versátil, espacioso y accesible, ideal para la vida familiar, desde el uso urbano diario hasta los viajes más largos. Sus proporciones más erguidas y compactas maximizan el volumen interior y la practicidad, especialmente en altura y espacio en la cabina.

De su lado, el Grizzly Fastback, por su parte, expresa un espíritu más dinámico y sofisticado, con una silueta elegante y un aspecto más refinado y expresivo, además de una mayor capacidad de carga longitudinal para viajes más largos y un uso orientado al estilo de vida.

Con una gama completa de motorizaciones, desde gasolina hasta 100% eléctricas, ambos modelos destacan por su fuerte presencia y su distintiva firma LED. Además, con una longitud compacta de menos de 4,5 metros, establecen un nuevo referente en practicidad, ofreciendo un espacio interior excepcional y la mejor capacidad de maletero de su clase, un elemento clave de su posicionamiento.

Como parte de un proyecto industrial global, la producción del Grizzly y del Grizzly Fastback se distribuirá entre diferentes centros de producción a nivel mundial y su lanzamiento en Europa, Oriente Medio y África será en la segunda mitad de 2026.

"El Grande Panda marcó el regreso de Fiat al segmento de los utilitarios familiares asequibles. Con el Grizzly y el Grizzly Fastback, completamos esta gama con dos vehículos diseñados para satisfacer necesidades y estilos de vida diferentes. Juntos, devuelven a la marca al centro del mercado de la movilidad familiar con una gama completa y coherente", ha afirmado el director ejecutivo de Fiat, Olivier François.