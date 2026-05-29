Fiat lanza el 500 Dolcevita, el descapotable híbrido exclusivo que evoca la costa italiana

Fiat landza el 500 Dolcevita, el descapotable híbrido exclusivo que evoca la costa italiana - FIAT

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Fiat lanza el nuevo 500 Dolcevita, una edición limitada de su icónico modelo urbano con el que completa la gama de su nueva versión híbrida, ahora con nuevas llantas de aleación de 16 pulgadas con acabado diamantada y una capota de tela azul exclusiva.

"La nueva serie especial 500 Dolcevita, disponible exclusivamente en versión Cabrio, se inspira en los veranos de la costa italiana y en la sofisticación desenfadada de los años 60, con un distintivo espíritu mediterráneo", explica la marca.

Esta serie supone una reinterpretación refinada y atemporal del Fiat 500, inspirado en el encanto de la 'Dolce Vita' italiana. En el exterior, esta serie especial se distingue por un conjunto de elementos de diseño exclusivos, como nuevas carcasas cromadas para los retrovisores exteriores, una insignia lateral con el logotipo Dolcevita y faros LED completos.

En el interior, la serie especial Dolcevita está equipada con asientos de tela 'Pata de Gallo' y efecto piel con el logotipo 500 bordado, una radio DAB de 10,25 pulgadas, climatizador automático, sensor de lluvia y sensores de estacionamiento traseros.

Junto a la serie especial Dolcevita, Fiat presenta también el Nuevo 500 3+1, diseñado para mejorar la accesibilidad y la practicidad al tiempo que conserva el diseño del nuevo Fiat 500.

La versión 3+1 cuenta con una pequeña puerta trasera con bisagras en el lado del acompañante y está disponible en múltiples niveles de acabado, desde la versión básica hasta La Prima, lo que ofrece libertad de elección en función de las diferentes necesidades y estilos de vida.

El nuevo 500 Hybrid late el por el motor híbrido FireFly de tres cilindros y 1,0 litros, combinado con una transmisión manual de 6 velocidades. Gracias a su sistema eléctrico de 12 V, este tren motriz mejora la eficiencia del combustible, ofreciendo una experiencia de conducción suave, accesible y con un equilibrio óptimo entre prestaciones y bajo consumo.

A este motor se suma la caja de cambios manual de seis velocidades, también fabricada en Italia, y que le otorga un mayor dinamismo a la conducción.