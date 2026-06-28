Fiat lanza el 500 Dolcevita, la versión descapotable más veraniega y 'cool' de su modelo más popular

Fiat 500 Dolcevita, la edición descapotable del pequeño modelo de la marca italiana - MARCO ALPOZZI/LAPRESSE

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fiat continúa la evolución de su modelo más icónico con el lanzamiento del nuevo Fiat 500 Hybrid Dolcevita, su versión descapotable con carrocería Cabrio con la que busca ofrecer "una interpretación refinada del estilo de vida italiano".

Esta nueva edición viene para completar la gama del nuevo 500 Hybrid con un toque de exclusividad y distinción, manteniendo la tradición de la saga de descapotables del icónico y popular modelo de la firma 'Made in Italy'.

Su exterior es una declaración de intenciones estética. Cuenta con carcasas de retrovisores cromadas, la insignia lateral específica 'Dolcevita' y unas nuevas llantas de aleación de 16 pulgadas con acabado diamantado.

El elemento central de su diseño es su exclusiva capota de tela azul, que evoca el mar y el cielo del Mediterráneo, complementada por faros Full LED que aportan una mirada moderna a su silueta clásica.

En el habitáculo, la elegancia se palpa en cada detalle. Los asientos han sido diseñados en una combinación de tela 'Pata de Gallo' y efecto piel, luciendo el logotipo 500 bordado. El confort y la conectividad están garantizados gracias a una dotación tecnológica de primer nivel que incluye una radio DAB con pantalla de 10,25 pulgadas, climatizador automático, sensor de lluvia y sensores de estacionamiento traseros, asegurando que la experiencia de conducción sea tan placentera como funcional.

El nuevo Fiat 500 Dolcevita incorpora la motorización Hybrid, que permite circular por la ciudad con una mayor eficiencia y respeto al medio ambiente con todas las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT y sin renunciar a la diversión al volante.

El modelo se ofrece ahora en dos nuevos colores (Ice White y Celestial Blue) que le otorgan un aspecto relajado y "despreocupado", ideal para el momento estival, relacionado normalmente con el disfrute y el ocio.

Como parte de su lanzamiento, durante este mes de junio, el Fiat 500 Hybrid Dolcevita está disponible por un precio promocional de 19.455 euros, sujeto a condiciones de financiación a través de Stellantis Financial Services.