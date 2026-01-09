Fiat lanza Qubo L, un monovolumen versátil de hasta siete plazas con versiones diésel y eléctrica - FIAT

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca italiana Fiat ha presentado el nuevo Qubo L, un modelo multifuncional diseñado para "la vida familiar, la vida en la ciudad y las aventuras al aire libre", que contará con hasta siete plazas y con las motorizaciones eléctrica y diesel, siendo el único modelo de la firma transalpina en contar con esta tipo de combustible.

Basándose en el viejo Fiat Qubo, el nuevo Qubo L estará disponible en dos versiones: una de 5 plazas (4,40 m) y otra de 7 plazas (4,75 m). La versión de 7 plazas ofrece tres asientos ajustables individualmente en la segunda fila y dos asientos extraíbles sobre raíles en la tercera fila, con 144 combinaciones de asientos posibles.

Del lado de las motorizaciones, el nuevo Qubo L contará con una primera configuración diesel de cambio manual tanto de 100 CV como de 130 CV (también hay una versión automática). Por otro lado, estará en el mercado una variante eléctrica de 136 CV, únicamente para la versión de cinco plazas.

El modelo también contará con 27 compartimentos de almacenamiento y una profundidad de carga de hasta tres metros gracias al asiento del acompañante plegable, ideal para transportar objetos más largos o voluminosos.

En cuanto a los acabados, habrá tres terminaciones: 'Pop', 'Icon' y 'La Prima', mientras que del lado de las configuraciones de color se ofrecerá en: 'Gelato White', 'Cinema Black', 'Red', 'Foresta Green' y 'Riviera Blue'.

El Qubo L es el vehículo práctico definitivo, diseñado también para adaptarse a un estilo de vida activo. Las denominadaas 'Magic Windows', como novedad, permiten acceder al maletero o coger objetos de la bandeja trasera sin abrir el portón, y proporcionan una sensación de amplitud y luz natural. De igual forma, el amplio portón trasero facilita enormemente la carga y descarga de equipos voluminosos.

Este modelo cuenta ya con pedidos abiertos desde este mes de enero en toda Europa y llegará a los concesionarios en el primer trimestre de 2026. En las próximas semanas, Fiat revelará su precio tanto para la versión diesel como eléctrica.