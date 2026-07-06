Fiat matricula casi 6.900 vehículos hasta junio en España tras crecer un 35% en venta a particulares

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MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fiat ha cerrado el primer semestre del año con un incremento de sus matriculaciones del 4,5%, hasta sumar 6.827 nuevas unidades en el mercado automovilístico español, impulsado por un crecimiento del 35% en el canal de particulares, hasta alcanzar 1.224 vehículos comercializados y lograr una cuota de mercado en este área del 0,4%

A su vez, en venta a empresas y flotas (B2B), Fiat ha logrado incrementar sus ventas en un 24% respecto al primer semestre del año pasado gracias a 1.404 unidades matriculadas y un 0,7% de penetración.

El Fiat 500 se sitúa en el podio del segmento A en la primera mitad de 2026, con 1640 unidades (+176,6%) y una cuota de mercado del 18% en su categoría. Por su parte, las innovaciones del Fiat Grande Panda convencen a cada vez más automovilistas en España, como demuestran sus 1.427 matriculaciones en lo que va de año. El FIAT 600 es el modelo de la marca más vendido en el mercado español, con 2.805 vehículos matriculados.

En cuanto al mercado de vehículos comerciales, la marca italiana obtiene 5.927 matriculaciones y un 5,7% de cuota, que la afianza dentro del 'top 10' del ranking. El Fiat Ducato, todo un clásico en el fenómeno camper, sube al tercer puesto de su segmento en junio, con 611 unidades.