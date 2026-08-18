Fiat ofrece amplitud y espacio en su Grande Panda, el SUV de 4 metros de menos de 15.000 euros

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MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fiat garantiza la amplitud y el espacio en los traslados diarios y en los viajes de larga distancia con el Grande Panda, su SUV de menos de 4 metros de largo pero de un tamaño interior "sorprendente" e "inesperado".

En concreto, el Fiat Grande Panda se consolida como una de las propuestas más equilibradas del segmento B al combinar unas dimensiones compactas con una habitabilidad propia de vehículos de mayor tamaño, todo por un precio de partida de 14.950 euros.

Con 3,99 metros de longitud, el modelo ofrece espacio para cinco pasajeros, un maletero de 361 litros y un interior diseñado para facilitar el uso cotidiano. A pesar de su reducida longitud, el Grande Panda destaca por el aprovechamiento del espacio interior. Su arquitectura y las líneas de diseño cuadradas, inspiradas en el ADN del Panda original, permiten optimizar el espacio disponible para los ocupantes.

Esta configuración favorece una buena amplitud para hombros y cabeza en todas las plazas, hasta el punto de permitir que cinco adultos puedan viajar con comodidad en un vehículo de menos de cuatro metros. La propuesta busca así ofrecer un nivel de confort poco habitual entre los utilitarios más compactos.

GRAN CAPACIDAD DE CARGA DEL MALETERO

La capacidad de carga es otro de los puntos fuertes del Grande Panda. El maletero ofrece 361 litros, una cifra que permite transportar con facilidad el equipaje de una escapada de fin de semana, las compras habituales o las necesidades de una familia.

El habitáculo añade otros 13 litros de espacios portaobjetos distribuidos por el interior. Entre ellos destaca un compartimento de tres litros con formato de bolsillo, un guiño al concepto utilizado por el Panda de los años 80 y pensado para guardar objetos de uso cotidiano.

La configuración de las plazas traseras y el acceso al habitáculo también buscan facilitar la instalación de sillas infantiles y el transporte de objetos voluminosos, reforzando el carácter práctico y familiar del modelo.

UN INTERIOR INSPIRADO EN LA HISTORIA DE FIAT

El diseño del salpicadero incorpora referencias al patrimonio industrial de la marca. Su forma ovalada está inspirada en la histórica pista de pruebas de la fábrica de Lingotto, en Turín, y se combina con una distribución orientada a ofrecer un ambiente funcional y actual.

El interior también incorpora materiales innovadores y sostenibles, entre ellos tejidos elaborados con hilos reciclados. La combinación busca aportar una sensación acogedora y moderna sin renunciar a la resistencia necesaria para el uso diario.

"Con un precio de partida de 14.950 euros, el Fiat Grande Panda se posiciona como una alternativa competitiva para quienes buscan un vehículo urbano con espacio, funcionalidad y diseño italiano", destaca la marca.