La finlandesa Flovi llega a España con una plataforma para digitalizar la logística de vehículos

El nuevo director general de Flovi en España, Enrique García-Comas - FLOVI

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Flovi, la 'scaleup' finlandesa especializada en la logística y la reubicación inteligente de automóviles, ha anunciado este martes el inicio de sus operaciones en España, con el objetivo de transformar la gestión logística del sector de la automoción mediante su plataforma basada en inteligencia artificial.

Con una presencia ya consolidada en Finlandia, Suecia y Polonia, la compañía da el salto a uno de los mercados de automoción más importantes de Europa. La compañía aspira a alcanzar los 4 dígitos en el número de traslados de vehículos al mes, y a operar en diez mercados europeos en 2028.

Para liderar esta nueva etapa, Flovi ha incorporado a Enrique García-Comas, como director general en España, que aporta más de 20 años de experiencia en el sector de la automoción y que ha liderado anteriormente las operaciones de Driiveme en España.

España cuenta con una flota de renting que por primera vez supera el millón de vehículos y un crecimiento del 7% en inversión interanual. A ello, se le suma un potente sector de alquiler de coches, impulsado por el turismo.

"El mercado europeo de logística de vehículos mueve miles de millones. A pesar de su tamaño, en muchas áreas, como en España, sigue dependiendo en gran medida de procesos manuales y locales. Estamos construyendo la infraestructura digital que aporta eficiencia, transparencia y fiabilidad en un mercado todavía poco digitalizado", ha apuntado el consejero delegado de Flovi, Aapeli Kallunki.

FIABILIDAD ASEGURADA POR SU PLATAFORMA LOGÍSTICA IMPULSADA POR IA

Flovi permite a concesionarios de automóviles, compañías de renting y leasing, empresas de alquiler y operadores de carsharing gestionar los traslados de vehículos de forma más eficiente y transparente.

La inteligencia artificial potencia la plataforma logística de Flovi con datos sobre la demanda del mercado, información sobre la eficiencia de las rutas y el seguimiento de los traslados, lo que permite a los clientes transportar vehículos de forma más rápida y eficiente, y ofrece a los conductores acceso a herramientas que les ayudan a organizar su propio trabajo y a generar mejores oportunidades de ingresos.

Uno de los elementos diferenciadores de la compañía es su modelo de fiabilidad operativa, garantizando el cumplimiento total en las entregas. Este enfoque es el que quiere presentar en el mercado español, asociado a una gestión transparente e inmediata con los clientes donde la eficiencia y calidad van a ir siempre de la mano.

"La entrada de Flovi en el mercado español llega en el momento adecuado. Ya hemos conseguido nuestros primeros clientes, lo que indica claramente que el mercado demanda una solución más sofisticada, como la que traemos ahora a España con Flovi", afirma Enrique García-Comas, recién nombrado director general de Flovi para España.

El pasado año, Flovi generó más de 17 millones de euros en ingresos y completó más de 160.000 traslados de vehículos, cubriendo casi 35 millones de kilómetros. La compañía continúa impulsando su expansión internacional a través de un modelo de operaciones rentables y, a comienzos de 2026, cerró una ronda de financiación de 5 millones de euros para acelerar su crecimiento. La operación contó con el respaldo de accionistas existentes, así como de Nordea y Business Finland.

Además, los servicios de la empresa son utilizados por las sucursales locales de Europcar, Arval y Ayvens, Drivalia Lease Finland, entre otros, así como por Hedin Automotive, una de las redes de concesionarios más grandes de Europa, con más de 330 concesionarios en 14 países.