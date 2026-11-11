Finlandia aprueba el sistema de conducción autónoma de Tesla

Sistema de conducción asistida de Tesla - TESLA

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Finlandesa de Transportes y Comunicaciones, Traficom, ha reconocido la homologación provisional otorgada por la autoridad neerlandesa al sistema de conducción asistida FSD de Tesla, a la espera de la aprobación en el conjunto de la Unión Europea (UE), donde ya 11 Estados miembros han dado luz verde a esta herramienta.

La aprobación definitiva del sistema en toda la UE requiere una votación favorable en el Comité Técnico de Vehículos de Motor (TCMV) de la Comisión Europea. Tras la votación favorable, la aprobación del sistema tarda aproximadamente tres semanas en entrar en vigor en toda la UE.

Sin embargo, el reconocimiento nacional de las aprobaciones permite la introducción de nuevas tecnologías mientras este proceso aún está en curso.

"Finlandia avanza un poco más rápido que el proceso a nivel de la UE en la introducción del sistema. Se espera que la aprobación final del sistema en toda la UE se decida durante el próximo invierno, ya que Tesla se ha mostrado dispuesta a realizar los cambios que varios Estados miembros han solicitado y justificado", ha explicado la agencia en un comunicado.

La decisión de proceder con mayor rapidez se ve respaldada por los cambios que el fabricante ha introducido en el sistema y por el hecho de que el reconocimiento de la homologación a nivel nacional en una fase anterior brindará a los usuarios finlandeses de Tesla la oportunidad de familiarizarse con el sistema antes de que lleguen las condiciones invernales más adversas.

CAMBIO DE NOMENCLATURA Y DE LÍMITES DE VELOCIDAD

El cambio más visible en el sistema ha sido su nombre, que antes se denominaba FSD (Supervisado). La abreviatura significa Conducción Autónoma Total (Supervisada). Ahora se han eliminado las referencias a la conducción autónoma del nombre, y el sistema se llama Tesla Assisted Driving. El nuevo nombre también se ha adoptado en los materiales de marketing y guías de usuario en finés y sueco. También se han modificado las funciones del sistema, incluyendo la configuración del control de velocidad. Los conductores ya no pueden incitar al sistema a mantener una velocidad excesivamente alta por encima del límite (50%).

Además, la configuración que permite exceder el límite de velocidad se restablece automáticamente a los valores predeterminados, sin desviarse del límite, cada vez que se reinicia el vehículo. Asimismo, se ha ampliado y aclarado la información que se proporciona a los conductores sobre la configuración de velocidad seleccionada por el sistema.

"Estos cambios garantizan que los conductores estén al tanto de las decisiones que el coche toma en su nombre y de la configuración que está activa", ha apuntado la agencia, que prevé nuevas modificaciones en el sistema antes de su aprobación en toda la UE. Estas no afectarán significativamente al uso del sistema, pero ayudarán a los conductores a mantenerse alerta al volante.