Floox cierra una ronda de 2 millones para expandirse en el sector europeo de la movilidad eléctrica

Trabajadores de Floox - FLOOX

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Floox, fabricante barcelonés de cargadores rápidos en corriente continua (DC) para vehículos eléctricos, ha cerrado una ronda de 2 millones de euros para consolidar su expansión en Europa, informa en un comunicado este miércoles.

La roda de financiación ha sido liderada por Inclimo Climate Tech Fund, fondo de 'venture capital' especializado en 'climate tech', con la participación de Avançsa (la sociedad de inversión de la Generalitat de Catalunya).

El plan de Floox incluye certificaciones en países con requisitos regulatorios más exigentes, así como el refuerzo del equipo comercial y aumentar la presencia en ferias internacionales del sector.

El ceo de la compañía, Jordi Gazo, ha asegurado que esta ronda les permite consolidar su presencia en Europa: "El mercado de la carga rápida necesita soluciones tecnológicamente avanzadas, que nos posicione en un segmento de valor y diferenciarnos de soluciones 'commodities', adaptando a los plazos que el sector necesita y aportando soluciones de valor añadido tanto en diseño como en funcionalidad".

Floox, con sede en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), nació en 2022 como división del grupo industrial Premium PSU, especializado en electrónica de potencia, y se constituyó como compañía independiente en 2024.