Ford acuerda con Octopus Energy ofrecer la instalación gratuita de puntos de carga domésticos - FORD

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ford y Octopus Energy han reforzado su colaboración con el objetivo de facilitar el acceso al vehículo eléctrico mediante una nueva promoción que incluye la instalación gratuita de puntos de recarga domésticos, según han informado ambas compañías.

En virtud de este acuerdo, Octopus Energy será la encargada de instalar el punto de recarga en el domicilio para aquellos clientes de la marca Ford, sin que sea necesario ser previamente cliente de la compañía energética.

La promoción, aplicable a toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos enchufables de Ford, tiene un valor estimado de 1.450 euros e incluye un cargador doméstico Raedian Neo 4G, hasta 10 metros de cableado y la puesta en marcha completa en la vivienda del titular del vehículo. Asimismo, está disponible tanto para clientes particulares como para flotas.

10.000 KM DE RECARGA GRATUITA

El proceso se inicia una vez el cliente realiza la solicitud. A partir de ese momento, el equipo técnico de Octopus Energy contacta en un plazo aproximado de 24 horas para llevar a cabo una evaluación y programar la instalación antes de la entrega del vehículo. Además de la instalación, los clientes también reciben el equivalente a 10.000 kilómetros de carga gratuita en el hogar.

El programa Ford Power Promise se estructura en tres pilares principales en el que se enmarca este acuerdo busca simplificar los trámites administrativos, incluyendo la instalación del punto de carga antes de la entrega del vehículo y la gestión del papeleo necesario, además de ofrecer una calculadora interactiva para estimar los costes de recarga.

Igualmente, proporciona acceso a la red BlueOval Charging Network x Octopus Electroverse, que cuenta con más de 48.000 puntos de recarga en España y supera el millón en Europa. Asimismo, incluye tres meses de suscripción gratuita a Ionity Premium y seis meses de acceso sin coste a la suscripción de Zunder, ambos con tarifas reducidas.

Por último, Ford ofrece ocho años o 160.000 kilómetros de garantía extendida para la batería, cinco años de mantenimiento con revisiones periódicas gratuitas y asistencia en carretera las 24 horas del día.