Ford Almussafes fija el calendario de paradas del ERTE RED en septiembre y octubre: cuatro en Motores y 14 en Vehículos

Archivo - Cartel de la fábrica Ford Almussafes - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ford ha dado a conocer su calendario para septiembre y octubre del mecanismo ERTE RED que tiene en vigor la factoría de Almussafes (Valencia), con cuatro jornadas de paradas en la planta de Motores y 14 en Vehículos.

Así lo ha trasladado la empresa en una nueva reunión de la comisión mixta de seguimiento celebrada este lunes, según ha informado el sindicato UGT en un comunicado.

En concreto, Motores parará el 28 de septiembre y el 19, 20 y 26 de octubre y Vehículos, los días 7, 14, 21 y 28 de septiembre y del 19 al 23 y del 26 al 30 de octubre, ha detallado la organización sindical.

La fábrica valenciana ha encadenado en los dos últimos años varios ERTE para hacer frente a su excedente de plantilla hasta la llegada de la producción de un vehículo multienergía.

Actualmente tiene en vigor el mecanismo RED, aprobado por primera vez en diciembre de 2024, para mantener el empleo de la fábrica mientras no llega la nueva carga de trabajo. El expediente implica un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recalificación de las personas trabajadoras.

A finales de junio, el Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, aprobó un acuerdo por el que se aprueba la segunda prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

Por otro lado, a mediados de julio, Ford anunció un acuerdo con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su "máxima capacidad".

Como resultado de esta "alianza estratégica", la fábrica valenciana y su plantilla pasarán a pertenecer a esta empresa conjunta una vez empiece sus operaciones, lo que está previsto para la primera mitad de 2027, dependiendo de las aprobaciones regulatorias. La joint venture, junto a las instalaciones y el personal, serán propiedad en un 66 por ciento de Ford y en un 34% de Geely.