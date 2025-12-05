Ford España y Zunder se alían para ofrecer ventajas exclusivas a los conductores de coches eléctricos - FORD

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ford España y Zunder, operador de carga de vehículos en modalidad ultrarrápida, han alcanzado un acuerdo colaboración para facilitar la carga pública a los usuarios de vehículos 100% eléctricos de la marca.

Para ello, ponen a su disposición precios bonificados en su red y una experiencia de carga orientada a ofrecer soluciones integrales a la movilidad eléctrica como potencia, plazas de carga amplias para vehículos eléctricos, medios de pago, y una buena cobertura de red.

Este acuerdo llega como parte del 'Ford Power Promise', el servicio de la marca de vehículos para facilitar la transición a la movilidad eléctrica, ofreciendo a sus clientes soluciones de recarga en casa, acceso a una amplia red pública de carga, y un servicio posventa que incluye garantía integral de batería y cinco años de mantenimiento gratuito.

"Nuestro objetivo es brindar a los conductores de vehículos eléctricos Ford una experiencia de recarga pública sin preocupaciones, que sea sencilla, accesible y económica", ha sostenido el presidente y consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso.

Los concesionarios Ford España entregarán a los clientes, sin coste, la 'eZCard' de Zunder, una 'tarjeta RFID' que permite iniciar y finalizar la carga directamente en el punto, sin necesidad de utilizar el móvil.

La tarjeta RFID podrá vincularse a la App de Zunder para gestionar cargas, consumos, métodos de pago o planificar cargas en ruta con información precisa de disponibilidad y potencia por parte de los clientes.

Del lado de Zunder, la compañía española cuenta con una cobertura del 82% en las principales carreteras españolas, con puntos de carga cada 200 kilómetros. En toda Europa, la entidad dispone de 1.300 puntos de carga operativos y más de 200 propias en funcionamiento.