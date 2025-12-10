Ford extiende su servicio de taller móvil por Europa para elevar la productividad de las empresas

Ford aumenta su servicio de taller móvil a 13 países europeos para mejorar la productividad de las empresas - FORD

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca estadounidense Ford ha aumentado a 13 mercados europeos el programa de taller móvil de 'Ford Pro', su servicio de mantenimiento y reparación especializado para vehículos comerciales, incluido España, donde opera desde el año 2023.

Con esta ampliación, casi 500 furgonetas taller móvil de 'Ford Pro' podrán operar en 13 países europeos, realizando más del 70% de las intervenciones de servicio, mantenimiento y reparaciones de los vehículos comerciales eléctricos, híbridos, diésel y de gasolina de las compañías.

Gracias a este servicio, los gestores de flotas ya no tendrán que prescindir de un vehículo el tiempo que este está fuera de servicio cuando va y vuelve del taller para su mantenimiento. También elimina el problema logístico que supone destinar conductores a llevar y recoger los vehículos de sus citas en el taller.

"¿Por qué robarle tiempo de actividad a su furgoneta para llevarla al taller, cuando este puede acudir a usted? El taller móvil de 'Ford Pro', que se integra a la perfección con 'FORDLiive', es un actor clave a la hora de maximizar la productividad de las flotas", ha afirmado el director de Ford Pro Servicio en Europa, Owen Gregory.

En su lugar, una furgoneta y un técnico de taller móvil pueden desplazarse a las instalaciones de la empresa tras utilizar 'FORDLiive', su servicio inteligente para determinar cuáles son las piezas o necesidades exactas que deben repararse, y llevarlas antes de ir a las instalaciones del cliente y realizar el mantenimiento de varios vehículos en una única visita.

Con esta herramienta, los técnicos de taller móvil pueden incluso realizar mantenimiento preventivo para evitar la necesidad de futuras citas y maximizar la disponibilidad de los vehículos.

Por último, el servicio no se limitará a los vehículos comerciales Ford, sino que será un servicio de mantenimiento a operadores de flotas multimarca con vehículos de cualquier fabricante. El objetivo final de 'Ford Pro' es alcanzar una cobertura nacional amplia, de forma que, en los países en los que opere, al menos el 80% del territorio se encuentre a menos de una hora de un operador de taller móvil.