Ford fija cinco paradas totales de producción en la fábrica de Almussafes entre mayo y junio

Archivo - Logo de Ford en la entrada de la fábrica, a 22 de junio de 2022, en Almussafes, Valencia, Comunidad Valenciana, (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALENCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ford ha establecido cinco nuevas paradas totales de producción para los meses de mayo y junio dentro del mecanismo RED que tiene en vigor la fábrica de Almussafes (Valencia), según ha informado UGT este miércoles.

La comisión de seguimiento de este expediente de regulación temporal de empleo se ha reunido a las 15 horas de este miércoles y, en ella, la dirección de la fábrica ha informado del calendario de paradas previstas.

En mayo, tanto la planta de motores como la de vehículos pararán los días 4 y 11. Además, en vehículos tampoco habrá actividad los días 5, 6, 7, 8, 18 y 25 de mayo.

Ya en junio, habrá parada total de fabricación de vehículos y motores los días 1, 22 y 23. En vehículos, también habrá paradas los días 8, 15, 25, 26, 29 y 30 de junio.

El nuevo calendario se ha dado a conocer una semana después de que el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, visitase la fábrica y asegurase que esta desempeñará un "papel fundamental en la transformación" de la compañía en el continente.

La fábrica valenciana ha encadenado en los dos últimos años varios ERTE para hacer frente a su excedente de plantilla hasta la llegada de la producción de un vehículo multienergía. Actualmente tiene en vigor el mecanismo RED, aprobado por primera vez en diciembre de 2024, para mantener el empleo de la fábrica mientras no llega la nueva carga de trabajo. El expediente implica un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recalificación de las personas trabajadoras.