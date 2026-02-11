Ford incorpora la tecnología de conducción sin manos Ford BlueCruise al 'made in Spain' Ford Kuga

Ford Kuga - FORD

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ford está redefiniendo la experiencia de conducción de los clientes de SUV en toda Europa con la introducción de su tecnología de conducción sin manos en el volante Ford BlueCruise en el nuevo modelo Ford Kuga, fabricado en España.

Ford BlueCruise fue el primer sistema de este tipo en ser homologado para su uso en Europa cuando se estrenó en el Ford Mustang Mach-E en 2023. Se trata de una tecnología 'sin manos en el volante, vista en la carretera' que permite a los conductores quitar las manos de la dirección cuando circulan por las áreas BlueZones designadas. Estas zonas cubren ahora aproximadamente el 95% de las autopistas de 16 países europeos.

Basándose en las capacidades del control de crucero adaptativo inteligente (IACC) del Kuga, Ford BlueCruise gestiona activamente la dirección, la aceleración, el frenado y el posicionamiento en el carril. El sistema mantiene una distancia segura con respecto a otros vehículos y puede funcionar tanto a velocidades de autopista como en tráfico denso con paradas frecuentes.

"Ahora, BlueCruise está listo para aportar un nuevo nivel de comodidad y utilidad en uno de los vehículos familiares más populares de Europa", ha afirmado la firma.

La tecnología BlueCruise forma parte del paquete Asistencia al Conductor, que viene de serie en las series premium ST-Line X y Active X, y está disponible como opción para los modelos Titanium y ST-Line, a partir de abril de este año.

La actualización del Kuga también presenta una optimización del sistema de audio B&O Premium, así como una opción de conectividad premium que permite a los clientes disfrutar de música, vídeos y entretenimiento a través de varios de los más populares servicios de streaming.

Consciente de que cada conductor tiene necesidades diferentes, Ford ofrece formas flexibles de acceder a la tecnología. Un pago único permite disfrutar de BlueCruise sin cuotas adicionales durante años, o bien hay planes mensuales y anuales disponibles para los clientes que quieran probar el sistema o que solo necesiten la tecnología de conducción sin manos en épocas concretas del año, como las vacaciones de verano o los viajes de negocios frecuentes. Todos los Kuga compatibles con el sistema BlueCruise pueden beneficiarse de un período de prueba de tres meses.