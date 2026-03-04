Ford matricula casi 150.000 vehículos en febrero en Estados Unidos, un 5,5% menos

Archivo - Ford - Oliver Berg/dpa - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ford ha matriculado 149.962 vehículos en febrero en Estados Unidos, una cifra inferior en un 5,5% a la alcanzada en el mismo mes del año anterior, según ha informado la compañía automovilística este miércoles en un comunicado.

En el acumulado del año, las ventas se quedaron ligeramente por encima de las 285.000 unidades, un 5,4% por debajo de la cifra de los dos primeros meses del año anterior.

Por tipos de propulsión, los vehículos de combustión interna mantuvieron sus ventas, con una ligera caída interanual del 0,1%, hasta 135.830 unidades. La caída es del 1,2% respecto a los dos primeros meses del año.

Por el contrario, en febrero se dio un desplome de las ventas de vehículos electrificados de Ford del 37,7%, debido principalmente a la caída superior al 71% de las ventas de unidades 100% eléctricas, que apenas fueron el 1,4% de los registros de la compañía en el segundo mes del año. De su lado, los vehículos híbridos matriculados llegaron hasta 12.010 anotaciones, un 21,8% menos que en febrero de 2025.

Hasta febrero, tras la suma de los dos primeros meses del año, las ventas de electrificados descendieron un 31,9% interanual, hasta 28.360 unidades. De nuevo, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos cayeron un 70,3%, mientras que las de los modelos híbridos descendieron un 14,5% interanual.