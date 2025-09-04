Ford Performance, la división de competición de la compañía, pasa a ser Ford Racing

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ford ha acordado este jueves llevar a cabo una reorganización estratégica de la división de competición de la compañía con la marca Ford Performance pasando a ser Ford Racing, con enero de 2026 como la fecha prevista para el lanzamiento del primer vehículo de la firma estadounidense que encarne esta nueva filosofía.

Este cambio subraya un renovado enfoque que incide aún más en la integración de la ingeniería desarrollada para las carreras en los modelos de producción, lo que acelera la transferencia de la tecnología motorsport a sus vehículos de serie. El objetivo principal es que los ingenieros y diseñadores de Ford trabajen de manera conjunta en el desarrollo de vehículos de alto rendimiento tanto para la competición, como para la producción en serie.

La nueva división Ford Racing está diseñada para lograr una integración "sin precedentes" entre los vehículos de carretera y de competición de la compañía. Bajo un liderazgo global unificado, los equipos de ingeniería, diseño y aerodinámica de Ford colaborarán para desarrollar soluciones innovadoras para las carreras, que luego se aplicarán a los productos de producción, y viceversa.

Este enfoque holístico tiene como objetivo ofrecer los mejores productos, tecnologías y experiencias a los clientes de Ford. "Este paso señala una nueva misión más enfocada en derribar el muro entre nuestros equipos de carreras y la ingeniería de los vehículos que conduces todos los días dentro y fuera de la carretera", indica la marca.

Más allá del desarrollo de vehículos, Ford Racing también integrará las experiencias de conducción inmersivas, como las escuelas de carreras y el Bronco Off-Roadeo, como componentes fundamentales de su misión. Estas plataformas servirán para demostrar las capacidades de ingeniería de la compañía en entornos reales y para compartir la emoción del rendimiento directamente con los consumidores.

La nueva identidad de Ford Racing comenzará a implementarse de inmediato, desatando toda su potencia en el inicio de la nueva temporada en competiciones clave como el Rally Dakar y las 24 Horas de Daytona de Rolex, así como en un evento propio de inicio de temporada.