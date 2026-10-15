Ford pide que el 'Made in Europe' en la Ley de Aceleración Industrial incluya a Turquía o Reino Unido

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MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ford ha reclamado que el sello 'Made in Europe' de la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés), conceda "un trato equivalente" a los países miembros de la Unión Europea y al ensamblaje en socios "de confianza" como Turquía y el Reino Unido, estableciendo al mismo tiempo salvaguardas firmes contra la elusión de normas.

"Mi petición a los legisladores es sencilla y muy clara: el sello 'Made in Europe' debe medirse en función del lugar donde se genera el valor, y no de dónde se aprieta el último tornillo", ha trasladado el presidente de Ford en Europa, Jim Baumbick, en un comunicado remitido este jueves.

Según ha argumentado, en algunos productos como la furgoneta Ford E-Transit Custom, la investigación y el desarrollo se realizan en un país y la tecnología avanzada de baterías en otro, mientras que las redes de proveedores de alta precisión abastecen centros de ensamblaje a través de las fronteras.

En concreto, ha defendido que esta furgoneta es "bajo cualquier baremo económico", un vehículo europeo. Sin embargo, "con una interpretación restrictiva de la ley, toda esa ingeniería europea", el trabajo de los proveedores y la inversión en baterías corren el riesgo de quedar invalidados "por el simple hecho" de que el ensamblaje final se realice en Turquía.

"Este ecosistema constituye la ventaja competitiva de Europa: proporciona a los fabricantes la escala necesaria para invertir miles de millones en tecnología, mantiene vivas las redes de proveedores y garantiza la asequibilidad para los autónomos y pequeños empresarios que hacen funcionar la economía", ha afirmado.

Por este motivo, ha instado a los legisladores europeos a tener en cuenta esta situación. "Si la política industrial ignora esta realidad para centrarse únicamente en la imagen superficial de dónde se realiza el ensamblaje final, la UE no se fortalece: se vuelve más lenta, más fragmentada y menos competitiva", ha explicado.

POSIBLE INCREMENTO DE LOS COSTES

A su vez, Baumbick ha alertado que esta nueva legislación obligaría a las compañías a reconstruir cadenas de suministro regionales eficientes y consolidadas solo para cumplir con criterios geográficos arbitrarios "disparará los costes de inmediato".

"Los proveedores perderán economías de escala y los costes de producción se incrementarán sustancialmente. Al final, la factura la pagarían los pequeños empresarios", ha advertido.

"Podemos definir la fabricación con una mirada estrecha y nostálgica, protegiendo un modelo caduco de cadenas de montaje nacionales; o bien podemos desplegar una política industrial con visión de futuro que reconozca dónde se genera realmente el valor económico: dónde se diseña la tecnología, dónde se fabrican los componentes avanzados, dónde se crea empleo y dónde se invierte el capital", ha concluido.