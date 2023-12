Ford y PowerCo defienden la electrificación y las nuevas tecnologías como futuro del sector automotriz

El presidente de Ford España lamenta que los vehículos eléctricos siguen siendo poco accesibles



MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ford España, Jesús Alonso y el director financiero de PowerCo, Javier Rivera, han defendido este martes la electrificación y la incorporación de las nuevas tecnologías como el futuro del sector de la automoción en España.

"Estamos en un proceso de transformación. Estamos pasando de una realidad donde, como fabricantes de automóviles, prácticamente todos nuestros productos son de combustión, al mundo eléctrico, verde, que es la nueva realidad en la que nos vamos a mover todos los que estamos aquí en los próximos años", ha expresado Alonso en una mesa sobre 'Movilidad y Energía' en la II Cumbre Empresarial Comunidad de Madrid-Comunidad Valenciana.

En este sentido ha indicado que el siguiente año espera que salgan al mercado siete nuevos modelos eléctricos de Ford en Europa y que su objetivo es para 2035 "no vender más que vehículos eléctricos". Para este año también se han marcado "el descarbonizar totalmente; no solamente el producto, sino también todo lo que es la logística y los procesos".

El también consejero delegado de Ford España, ha recordado que actualmente queda pendiente cómo hacer que el vehículo eléctrico sea más accesible.

"En este camino de la electrificación todavía no estamos ahí. Hay mucha gente que hoy no se compra un vehículo eléctrico, en algunos casos por la parte económica, ya que todavía no es suficientemente accesible, y en otros casos porque no piensan que van a poder tener una experiencia de uso parecida a la que tienen con un vehículo de combustión", ha dicho.

También se ha referido a la incorporación de nuevas tecnologías a los vehículos y al sector, en donde ha afirmado que Ford intenta ser "pionero". Ha destacado entre los nuevos avances los modelos de conducción sin manos de la compañía o la conexión de las rutas de interconexión a las redes 5G y próximamente a las 6G, que transmiten datos con mayor velocidad y que hacen que "la conducción sea cada vez más sencilla" y "más segura de lo que es hoy en día".

"Yo creo que este mundo nuevo, electrificado, conectado, necesitamos dar ejemplos y hacer bandera de ellos... y es importante que desde todos los ámbitos, empresarial y político, aceleremos y seamos un poco pioneros en estas nuevas tecnologías", ha concluido.

"LA GRAN PALANCA ES LA ELECTRIFICACIÓN... NO HAY PLAN B"

De su lado, el director financiero de PowerCo, empresa de baterías eléctricas de Grupo Volkswagen, ha sostenido que "la gran palanca del sector automóvil para transicionar hacia estas economías descarbonizadas es la electrificación".

"Si este sector, que es tan potente, no se electrifica, bueno, es que no hay plan B", ha advertido Javier Rivera. También, aprovechando el foro, en el que se ha hablado del eje económico entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, ha señalado que la inversión en la planta de celdas de baterías para vehículos eléctricos que la compañía está construyendo en Sagunto es un paso en este sentido.

"Nuestro proyecto son 3.000 millones de inversión en la Comunidad Valenciana. Como decía, un proyecto que pretende transformar el sector del automóvil", y ha vuelto a destacar que esta gigafactoría creará "3.000 empleos de forma directa y otros tantos de forma indirecta o inducida".

Durante su intervención, ha explicado que desde PowerCo ven cuatro verticales desde las cuales es necesario transformar el sector de la automoción. En primer lugar "localizar un valor añadido", y en este sentido, "las celdas de las baterías es el 40% del valor añadido de un vehículo", ha dicho.

También ha apuntado a la electrificación de las líneas de producción de las fábricas de coches, la formación en el sector para alcanzar "el binomio sostenibilidad-competitividad" y la transformación de las infraestructuras.

Sobre esta última cuestión, ha incidido en que es importante la colaboración público-privada, sobre todo a la hora de destinar inversiones para la infraestructura de puntos de recarga para "asegurar el suministro eléctrico" y que se facilite una "transición hacia una nueva economía descarbonizada".