Ford recortará 1.000 empleos en su planta de Colonia (Alemania) a comienzos de 2026

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fabricante estadounidense de automóviles Ford suprimirá 1.000 puestos de trabajo en su planta de Colonia a principios de 2026, alegando la débil demanda de vehículos eléctricos, según ha informado este martes la compañía en un comunicado.

Recientemente, a finales de noviembre de 2024, la firma automovilística anunció su intención de suprimir 2.900 puestos de trabajo en Alemania hasta finales de 2027 con el objetivo de reducir los costes.

La mayor parte de los recortes, que forman parte de una revisión de sus operaciones en toda Europa, se llevarán a cabo en la fábrica de Ford en Colonia, donde la empresa también tiene su sede europea, y que se ve afectada en este caso.

"En Europa, la demanda de coches eléctricos sigue estando muy por debajo de las previsiones del sector. Por lo tanto, Ford cambiará la producción en la planta de Colonia a un solo turno a partir de enero de 2026", ha explicado la compañía.