Ford vende 178.000 vehículos en EEUU en abril, un 14,4% menos, por la caída de los electrificados

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MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Ford ha vendido 178.667 vehículos en Estados Unidos en abril, un 14,4% menos que en el mismo mes del año anterior, por la caída de las ventas de los modelos electrificados, que han retrocedido un 31,1% interanual, según ha informado este lunes la firma estadounidense.

En concreto, las ventas de vehículos electrificados han descendido hasta las 19.413 unidades. Solo los vehículos 100% eléctricos sumaron 3.655 registros, un 24,8% menos que el año anterior, mientras que las ventas de modelos híbridos retrocedieron un 32,5% frente a abril de 2025, hasta sumar 15.758 anotaciones.

De su lado, las ventas de vehículos de combustión interna supusieron el grueso de las comercializaciones de Ford en abril, con 159.254 registros, más del 89% del total, aunque también registraron un descenso del 11,8% interanual.

En lo que se refiere al acumulado del año, las ventas totales de Ford han retrocedido un 10,4%, hasta 635.982 unidades. De nuevo, más del 89% de las ventas fueron de modelos de combustión interna, tras sumar 568.550 unidades (un 6,5% menos que en los cuatro primeros meses de 2025).

Mientras, hasta abril, las ventas de modelos eléctricos han caído un 61,6% interanual, hasta 10.515 unidades, y las comercializaciones de modelos híbridos han descendido un 23,5% respecto a abril de 2025, hasta sumar 56.917 unidades.my