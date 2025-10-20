Forvia factura un 3,7% menos en el tercer trimestre, por un impacto cambiario negativo de 238 millones

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proveedor europeo para la industria de automoción Forvia ha recortado sus ventas un 3,7% en el tercer trimestre del año respecto al mismo período del año anterior, hasta alcanzar una cifra de negocio de 6.121 millones de euros.

Este retroceso, según ha explicado la compañía francesa este lunes, se debe a un impacto cambiario negativo de 238 millones de euros. Como resultado, las acciones de Forvia han comenzado la jornada bursátil de este lunes con un retroceso superior al 6% respecto al viernes pasado.

Por segmentos de negocio, la facturación del área de asientos se contrajo un 12,7%, viéndose afectada por una combinación de clientes desfavorable, especialmente en China, donde sus principales clientes, BYD y Li Auto, registraron menores niveles de producción. Esto se vio parcialmente compensado por el sólido impulso de Chery. Las ventas a marcas premium europeas en Europa se mantuvieron por debajo de los niveles del año anterior.

El área de electrónica aprovechó el impulso del primer semestre, registrando un crecimiento de dos dígitos en todas las regiones principales (+14,3% interanual). Las ventas se vieron impulsadas notablemente por radares, sistemas de gestión de baterías e IVI.

Interiores, su otra gran división, registró una ligera disminución en las ventas orgánicas, lo que refleja en su totalidad la normalización de las ventas de herramientas tras un 2024 excepcionalmente alto, especialmente en Estados Unidos. Excluyendo este efecto, las ventas de productos registraron un sólido crecimiento orgánico de un dígito medio, impulsado por Norteamérica y China.

Así, por mercados, las ventas han subido en América, con un incremento del 5,8% interanual, mientras que se ha contraído un 1,8% y un 2,7% interanual en la región de Europa, Medio Oriente y África y Asia, respectivamente.

"En el tercer trimestre, las ventas resilientes y el enfoque continuo en el rendimiento mantuvieron a Forvia firmemente en su trayectoria, a pesar de la mayor volatilidad en la combinación de clientes", ha afirmado el director ejecutivo de Forvia, Martin Fischer.

En este contexto, Forvia ha confirmado sus objetivos para el año 2025, en el que espera que las ventas se ubiquen entre los 26.300 y 27.500 millones de euros, y un margen operativo de entre el 5,2% y el 6%.

"De cara al final del año y en medio de una creciente incertidumbre, seguimos más movilizados y vigilantes que nunca en materia de disciplina de costos y efectivo, y confirmamos nuestros objetivos para todo el año", ha destacado Fischer.