Forvia sube un 10% en Bolsa tras un acuerdo con la india Anand para crecer en el área de asientos

Forvia y Grupo Anand - FORVIA

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La francesa Forvia ha escalado más de un 10% al arranque de la sesión bursátil en París tras informar de un acuerdo con Grupo Anand, fabricante indio de sistemas y componentes para la industria automotriz, para fortalecer su presencia en el mercado automotriz indio.

Según los términos del acuerdo, cuya transacción se cerrará a finales de 2026, la alianza combinará la experiencia de Forvia en sistemas y tecnología de asientos con la consolidada red de socios, relaciones con clientes y profundo conocimiento del ecosistema automotriz indio del Grupo Anand.

Esta colaboración reforzará el acceso de Forvia a los fabricantes de automóviles locales, incluidos los principales fabricantes de equipos originales (OEM) indios, al tiempo que fortalecerá sus capacidades en áreas como la cadena de suministro, la presencia industrial y el desarrollo de talento.

La nueva empresa conjunta, que se denominará Faurecia Anand Seating India Private Limited, estará controlada por Forvia y se centrará en armazones y asientos completos. La participación de Forvia en la empresa será del 50% más una acción, mientras que Gabriel India tendrá el 50% menos una acción. Gabriel India es la empresa insignia del Grupo Anand, que cotiza en la Bolsa Nacional de Valores y en la Bolsa de Bombay.

ALCANZAR UNA CUOTA DE MERCADO DEL 10% EN INDIA

Al combinar la tecnología y las capacidades de fabricación de Forvia Seating con las capacidades locales de Grupo Anand, esta empresa conjunta proporcionará una plataforma para acelerar el crecimiento futuro de Forvia Seating en India.

La nueva alianza forma parte del enfoque de Forvia de apostar por el mercado local y de su estrategia de crecimiento a largo plazo en India, que se ha convertido en uno de los mercados automovilísticos de mayor crecimiento en los últimos años. Como parte de su estrategia de crecimiento en India, Forvia aspira a alcanzar aproximadamente el 10% de la cuota de mercado en el sector de asientos en los próximos cinco años.

"Esta iniciativa fortalece nuestra cartera con una capacidad de probada eficacia a nivel mundial, al tiempo que refuerza nuestro compromiso de construir negocios escalables y basados en la tecnología que generen valor duradero", ha afirmado el vicepresidente de Grupo Anand, Jaisal Singh.

Por su parte, el consejero delegado de Forvia, Martin Fische, se ha mostrado confiado de que este acuerdo les permita acelerar el crecimiento de Forvia Seating en India, uno de los países que son "motor clave" de su expansión interanacional.