La francesa Valeo invertirá 200 millones de euros para expandir su negocio de electrificación en India

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fabricante francés de componentes para vehículos Valeo invertirá más de 200 millones de euros en los próximos años (aproximadamente 2.149 millones de rupias, sujeto a los tipos de cambio vigentes) para expandir significativamente su presencia industrial en India.

Estas inversiones permitirán a Valeo, en primer lugar, triplicar sus ventas en India hasta alcanzar alrededor de 700 millones de euros para 2028, y en segundo lugar, prepararse para la siguiente etapa de alto crecimiento después de 2028.

El grupo está aprovechando la rápida aceleración de la electrificación y las tecnologías de IA para satisfacer las crecientes necesidades de los fabricantes de equipos originales (OEM) indios y globales.

"India es un pilar clave en la hoja de ruta global de crecimiento e innovación de Valeo, y nos comprometemos a expandir significativamente nuestros centros de ingeniería y nuestra presencia industrial", ha declarado el consejero delegado de Valeo, Christophe Périllat.

Valeo opera en India desde 1997. El grupo gestiona seis plantas de producción en Chennai, Pune, Sanand y Gurgaon, así como centros globales de I+D en Chennai y Bangalore. En total, emplea a más de 7.500 personas en el país, de las cuales más del 50% son ingenieros que contribuyen a las actividades globales de investigación, desarrollo y fabricación.

La estrategia de Valeo se centra en desarrollar sólidas competencias en productos de nueva tecnología en India, a la vez que aumenta progresivamente la localización en la fabricación y las operaciones. El grupo atiende las necesidades específicas de los mercados de vehículos de pasajeros y de movilidad reducida (de dos y tres ruedas).