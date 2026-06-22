La Fundación RACE premia a escolares de toda España por sus cortometrajes sobre seguridad vial - RACE

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación RACE ha reconocido el talento y el compromiso de estudiantes de distintas comunidades autónomas con la seguridad vial durante la XIV edición de los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial, celebrada en la sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Madrid.

La iniciativa, desarrollada con la colaboración de MMT Seguros, distingue cada año los mejores trabajos audiovisuales realizados por alumnos de Educación Especial, Primaria y Secundaria con el objetivo de fomentar valores relacionados con la prevención, la responsabilidad y la movilidad segura entre los más jóvenes.

El certamen cuenta además con el respaldo de instituciones como la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Ministerio de Cultura, la Fiscalía de Seguridad Vial, la Academia de Cine, el ICAA y la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.

En esta edición se han premiado seis cortometrajes que abordan cuestiones como la prevención de accidentes, el respeto a las normas de circulación, la convivencia en la movilidad, la atención a los colectivos vulnerables o la importancia del mantenimiento del vehículo antes de emprender un viaje.

El presidente del RACE y de la Fundación RACE, Carmelo Sanz de Barros, destacó durante la gala "la importancia de seguir acercando la seguridad vial a las aulas mediante formatos innovadores que permitan conectar con los jóvenes y fomentar una participación activa en la construcción de una movilidad más segura y sostenible".

Por su parte, el director general de Tráfico, Pere Navarro, calificó la iniciativa como una de las acciones más valiosas dentro de las políticas de seguridad vial y puso en valor el trabajo realizado por los alumnos participantes.