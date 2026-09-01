Fundación Telefónica y AIC se unen para impulsar la formación tecnológica en el sector de la automoción - FUNDACIÓN TELEFÓNICA

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Telefónica y Fundación AIC-Automotive Intelligence Center han suscrito un convenio de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas de formación tecnológica y empleabilidad en Euskadi, tomando como ejes de actuación el campus de programación 42 Urduliz Bizkaia y AIC Academy, el centro de formación de AIC.

El acuerdo establece un marco de cooperación entre ambas entidades para favorecer el desarrollo de competencias tecnológicas avanzadas, responder a las necesidades de talento del sector de la automoción y la movilidad y reforzar la conexión entre formación y empresa.

La colaboración se articulará a través de distintas iniciativas orientadas a la capacitación tecnológica y la especialización profesional. Entre las líneas de actividad contempladas figuran la integración de contenidos formativos desarrollados en programas impulsados por AIC, la participación en acciones de formación especializada vinculadas a la automoción y la colaboración en espacios de encuentro relacionados con el empleo y el talento.

Asimismo, el acuerdo prevé el diseño y desarrollo conjunto de actividades dirigidas a jóvenes y profesionales interesados en mejorar o actualizar sus conocimientos y habilidades digitales vinculados a nuevas tecnologías y su aplicación industrial.

42 Urduliz Bizkaia, impulsado por Fundación Telefónica y la Diputación Foral de Bizkaia desde 2021, se ha consolidado como un espacio de formación tecnológica gratuita orientado al desarrollo de perfiles digitales alineados con las necesidades del mercado laboral.

Gracias a esta alianza con AIC, el campus reforzará su conexión con uno de los sectores industriales estratégicos de Euskadi. Por su parte, AIC aportará su conocimiento del ecosistema de automoción y movilidad, así como su experiencia en formación avanzada y en el desarrollo de iniciativas orientadas a la innovación y la competitividad empresarial.

La colaboración también contempla la participación coordinada en jornadas, encuentros, ferias de empleo y otras actividades de difusión que contribuyan a acercar el talento digital a las oportunidades profesionales existentes en el tejido empresarial vasco. El convenio permitirá, además, identificar y desarrollar nuevas actuaciones conjuntas alineadas con los fines fundacionales de ambas entidades.