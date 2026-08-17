El fundador de Geely Auto deja el cargo de presidente tras 40 años al frente de la compañía

Li Shu Fun - GEELY

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente y fundador de Geely Auto, Li Shu Fu, ha presentado su dimisión con efectos a partir de este próximo martes 18 de agosto de 2026, tras más de 40 años en el puesto, con el fin de dedicar más tiempo a sus otros compromisos empresariales y facilitar la implementación del plan de sucesión a largo plazo de la compañía.

En este contexto, Geely ha decidido nombrar como nuevo presidente a An Cong Hui, consejero ejecutivo de la compañía, con efectos a partir de la misma fecha de resignación. El consejo considera que el nombramiento de An como presidente representa "una sucesión ordenada" y se ajusta a la planificación a largo plazo de la compañía.

"La amplia experiencia de An, junto con su profundo conocimiento de las operaciones y la dirección estratégica del Grupo, contribuirán al crecimiento sostenible y al desarrollo a largo plazo del Geely", ha manifestado el consejo de administración.

Así se ha anunciado este lunes el en un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, en el que se ha explicado que esta transición en el liderazgo tiene como objetivo reforzar aún más el mecanismo de delegación de facultades de gestión profesional y optimizar la estructura de gobierno corporativo de la compañía.

En reconocimiento a las destacadas contribuciones de Li Shu Fu al desarrollo de Geely a lo largo de los años y a su continuo apoyo al mismo, el consejo ha acordado su nombramiento como presidente honorario vitalicio de la compañía. Dicho cargo tiene carácter honorífico y no forma parte de la estructura de gobierno corporativo de Geely Auto.

Li ha confirmado que no mantiene discrepancias con el consejo de administración y que no existen asuntos relacionados con su dimisión que deban ponerse en conocimiento de los accionistas de la sociedad. Tras su dimisión, seguirá siendo un accionista significativo y de control de la compañía, sin intención de reducir su participación accionarial.

El consejo ha expresado "su sincero agradecimiento" a Li Shu Fu por su "destacado liderazgo" y sus "inestimables contribuciones" a la compañía durante su mandato como presidente del grupo, cargo que ha ejercido desde 1986.