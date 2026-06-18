Ganvam celebra que el Congreso active el plan nacional de renovación del parque automovilístico

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MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) ha aplaudido la decisión del Congreso de los Diputados de exigir al Gobierno cumplir con los compromisos pendientes de Ley de Movilidad Sostenible y activar el plan nacional de renovación del parque, que acumula más de tres meses de retraso.

En palabras de su presidente, Jaime Barea, "el respaldo del Congreso al plan de renovación del parque acerca la movilidad segura a los hogares con menor presupuesto". "No puede ser que la seguridad vial esté solo en manos de quien tiene renta disponible", ha apuntado.

De acuerdo con la patronal de distribuidores, la puesta en marcha de este plan de renovación es una herramienta básica para garantizar una movilidad segura. Para Barea, "la decisión del Congreso evidencia que rejuvenecer el parque para salvar vidas tiene que ser una prioridad para el Gobierno y por eso es necesario incentivar el achatarramiento de los coches viejos y favorecer la adquisición de modelos de última generación, con el vehículo de ocasión como palanca para democratizarlos".

La Ley de Movilidad Sostenible contempla el apoyo al vehículo de ocasión euro 6d como alternativa asequible para dar el salto hacia modelos eficientes y acelerar la renovación del parque, con el impacto que esto supone para la seguridad vial. Según Ganvam, estos modelos de ocasión cuestan alrededor de un 50% menos que uno recién matriculado y emiten de media 120 gramos de CO2 por kilómetro, acercándose a las emisiones medias de uno nuevo y alejándose de los cerca de 200 gramos de CO2 por kilómetro que emiten los de más de 15 años.

"Al recuperar las ayudas al achatarramiento, suprimidas en el plan Auto+, y aplicar la neutralidad tecnológica apoyando el acceso a los motores eficientes Euro 6d, se complementa la estrategia de electrificación, se acelera la descarbonización y se garantiza una movilidad segura, a sabiendas de que un coche de más de quince años triplica el riesgo de siniestros con víctimas", ha explicado Barea.

En esta línea, la patronal confía en que el Ejecutivo active "con urgencia" una medida que cuenta con respaldo normativo y responde a una necesidad "ampliamente diagnosticada por el sector".