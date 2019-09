Ganvam dice que la propuesta del PSOE de vetar la venta de coches de combustión "no es coherente"

Publicado 03/09/2019 14:50:01 CET

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Raúl Palacios, ha explicado que la intención del PSOE de prohibir la matriculación de coches de gasolina, diésel y de gas desde 2040 "no es coherente".

"No es coherente que por un lado se le esté exigiendo al sector automoción un elevado esfuerzo inversor en innovación para reducir el impacto ambiental de los motores y, por otro, se impida que esas innovaciones lleguen al mercado. Conseguir una movilidad sostenible pasa por impulsar la renovación progresiva del parque", explicó Palacios en respuesta a la propuesta realiza por parte del PSOE a Podemos para la formación de un Gobierno progresista.

"Prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales", explica el documento remitido a Podemos.

En declaraciones a Europa Press, Palacios calificó como "curioso" que la propuesta del PSOE se conozca pocos días después de que se publicara que la comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, había asegurado que una prohibición completa de la matriculación de vehículos nuevos con motores de gasolina y diésel por parte de los Estados miembros "no es compatible" con la legislación comunitaria.

En este sentido, el presidente de Ganvam explicó que una estrategia basada en la prohibición "retrae las compras", puesto que nadie cambiará su coche si en pocos años no podrá circular con él y que no se apostará por modelos alternativos de un día para otro si no se dan mayores facilidades de compra, dado su todavía alto precio de adquisición.

"Si tenemos en cuenta que, con la entrada en vigor de las normativas europeas WLTP y RDE, los vehículos de combustión cumplen con la normativa anticontaminación más exigente del mundo, no se puede confundir al comprador porque lo que se consigue es retraer al mercado y aumentar la antigüedad del parque, consiguiendo el efecto contrario al que se busca", subrayó el directivo.

Por ello, Palacios se mostró a favor de favorecer una transición ordenada y eficaz hacia la movilidad sostenible a través de la retirada de la circulación de los vehículos más antiguos y contaminantes "sin discriminar tecnologías para no perjudicar a las rentas más bajas".

Asimismo, el presidente de la asociación abogó por afrontar el impacto medioambiental desde una perspectiva de unidad de mercado para que las normativas sean comunes en todo el territorio nacional.