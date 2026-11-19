Archivo - El director corporativo de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), Jaime Barea - GANVAM - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ganvam, Jaime Barea, ha pedido que el próximo Gobierno que saldrá de las urnas tras las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre "tenga en cuenta como se merece" al sector de la distribución de vehículos.

Así lo ha demandado durante la inauguración de la sexta edición de ExpoGanvam, celebrada este jueves en Ifema Madrid, que ha reunido a más de 2.000 profesionales del sector de la distribución de vehículos para abordar asuntos como la transformación digital y el talento humano de esta industria.

"Merecemos políticas estables y previsibles", ha afirmado, para cuestionar a continuación "hasta cuándo" tiene que esperar el sector para que el Gobierno "cuide" a las pymes y autónomos de este sector, que son los que "soportan" la carga burocrática o la gestión de las ayudas.

Para Barea, el centro del sector son las personas que lo conforman, que trabajan de forma conjunta para poder llegar con fuerza al año 2030. "Seguiremos aquí, trabajando juntos. Venceremos, estamos en buenas manos, pero no hay que dormirse", ha defendido.

En la misma línea se ha pronunciado el director general de Ganvam, Fernando Miguélez, que ha señalado que la tecnología "es el motor", pero son los empresarios los que están al volante de un sector que factura más de 110 millones de euros, equivalente al 7% del PIB de España.