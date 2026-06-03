Archivo - Ganvam urge activar un Plan de Renovación del Parque de vehículos para acelerar la descarbonización - MOTOROCASIÓN VIGO - Archivo

Un vehículo de cinco años emite de media alrededor de un 40% menos de dióxido de carbono (CO2) que uno con más de 15 años de antigüedad MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) ha reclamado la puesta en marcha urgente del Plan Nacional de Renovación del Parque contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible, al considerar que incentivar el achatarramiento de los vehículos más antiguos y contaminantes permitirá el acceso a modelos más jóvenes, más sostenibles, mejorar la seguridad vial y favorecer una movilidad más accesible.

Según datos de Ideauto presentados por la patronal, un vehículo de cinco años emite de media alrededor de un 40% menos de dióxido de carbono (CO2) que uno con más de 15 años de antigüedad. Mientras que estos últimos registran emisiones medias de 189 gramos de CO2 por kilómetro, los modelos de hasta cinco años se sitúan en torno a los 120 gramos por kilómetro.

Ganvam destaca que estos vehículos usados jóvenes representan una alternativa eficaz para rejuvenecer el parque automovilístico español, cuya antigüedad media alcanza ya los 14,6 años, y facilitar el acceso de los ciudadanos a tecnologías más eficientes desde el punto de vista medioambiental.

En este contexto, el precio se consolida como el principal factor de decisión para los compradores. Los vehículos de ocasión de hasta cinco años tienen un coste aproximado un 50% inferior al de un automóvil nuevo, según la organización, circunstancia que permitirá sostener el mercado de segunda mano, para el que se prevé un crecimiento cercano al 12% durante 2026.

UN PLAN DE RENOVACIÓN QUE ACUMULA TRES MESES DE RETRASO

La patronal ha recordado que el Plan Nacional de Renovación del Parque concentra ya tres meses de retraso y ha defendido su activación inmediata como complemento a las políticas de electrificación. A su juicio, el programa recupera los incentivos al achatarramiento y respeta el principio de neutralidad tecnológica al incluir ayudas para la adquisición de vehículos Euro 6d.

"La movilidad ha sido reconocida por ley como un derecho, pero no basta con proclamarlo. Es necesario crear las condiciones que permitan ejercerlo. Y eso implica garantizar que la movilidad sea accesible y asequible para todos los ciudadanos, una premisa que todos los grupos políticos del Parlamento apoyan sin excepción", ha expresado el presidente de Ganvam, Jaime Barea.

Igualmente, Barea ha añadido que "la retirada de la circulación de los vehículos más viejos y contaminantes y apoyando el acceso a modelos de hasta cinco años, no solo se aceleraría la reducción de emisiones, sino que también se contribuiría a rebajar la antigüedad media del parque automovilístico español", así como un "importante beneficio" para la seguridad vial.

Los datos aportados por la patronal reflejan además que la diferencia de emisiones entre el conjunto del mercado de ocasión y los vehículos nuevos alcanza el 36,4%. Sin embargo, en el caso de los vehículos usados de hasta cinco años, esta brecha se reduce al 13,9%, ya que las emisiones medias de los automóviles nuevos se sitúan en 104 gramos de CO2 por kilómetro.