Geely Auto alcanza los 70 puntos de venta en poco más de seis meses desde su llegada a España - GEELY

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Geely Auto ha alcanzado los 70 puntos de venta plenamente operativos en España en poco más de seis meses desde el inicio de su actividad comercial, con una cobertura superior al 90% del mercado nacional, según ha informado la compañía este martes.

La marca ha destacado que este crecimiento se apoya en una red comercial que suma más de 25.000 metros cuadrados de espacios dedicados a sus clientes y cuenta con más de 500 profesionales especializados en ventas y posventa.

El director general de Geely Auto España, Li Lei, ha señalado que este hito ha sido posible gracias a la confianza y la implicación de los concesionarios y del conjunto del equipo de la marca en el país. "Seguimos avanzando con ambición y un propósito compartido: crecer por y para nuestros clientes", ha afirmado.

Geely Auto ha subrayado que la combinación de cobertura territorial, instalaciones y equipos especializados constituye uno de los pilares de su estrategia de crecimiento en España, con más de 500 profesionales actualmente en su plantilla para realizar los servicios de venta y posventa en todo el territorio nacional.

Con los 70 puntos de venta ya operativos, la empresa busca consolidar una estructura comercial que acompañe su desarrollo a largo plazo y permita acercar su gama de vehículos a un mayor número de clientes.