Geely Auto presenta una plataforma de vehículos híbridos basada en inteligencia artificial

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa china Geely Auto ha presentado este lunes una plataforma de vehículos híbridos basada en inteligencia artificial (IA) para competir con los fabricantes de automóviles.

El nuevo sistema i-HEV de Geely alcanza un consumo de combustible de 2,22 litros cada 100 kilómetros, según ha informado la empresa en un comunicado. "Superará ampliamente la tecnología híbrida de los japoneses", ha afirmado el portavoz del Grupo Geely, Victor Yang, en un evento del sector celebrado el sábado previo al lanzamiento.

La tecnología i-HEV combina funciones de conducción inteligente, la cabina y el chasis en un "único cerebro centralizado", y utiliza IA para optimizar la gestión de la energía. Además, ofrece una experiencia de conducción similar a la de un vehículo eléctrico sin necesidad de recargar las baterías.

La nueva plataforma entrará en producción en masa de inmediato y estará disponible en modelos populares, incluidos los vehículos utilitarios deportivos Boyue L y Xingyue L, y la quinta generación del Emgrand.

La empresa es uno de los mayores fabricantes de automóviles de China y cuenta con algunos de los modelos de vehículos eléctricos más vendidos del país. Sigue apostando por una estrategia de múltiples sistemas de propulsión, a diferencia de su mayor rival, BYD, que dejó de producir vehículos de gasolina convencionales en 2022 para centrarse en los vehículos eléctricos de batería e híbridos. Geely continúa desarrollando modelos con motor de combustión interna, así como tecnologías híbridas y de pila de combustible.