Nuevo Geely Monjaro - Geely

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geely refuerza su ofensiva en el mercado español con el nuevo Monjaro EM-i Ultra, un SUV híbrido enchufable que combina 334 caballos de potencia, tracción total eléctrica inteligente y una autonomía eléctrica de hasta 116 kilómetros, con un alcance combinado de hasta 906 kilómetros, según el ciclo de homologación WLTP, con un precio de partida en España de 40.200 euros.

Con una longitud de 4,8 metros y una distancia entre ejes de 2.845 milímetros, el Monjaro EM-i Ultra se posiciona como uno de los modelos de referencia de la ofensiva de electrificación de Geely, apostando por una combinación de prestaciones, eficiencia, tecnología y espacio interior.

El nuevo modelo incorpora el sistema de propulsión híbrido enchufable EM-i, que combina un motor turboalimentado de gasolina de 1,5 litros con tres motores eléctricos, una transmisión automática híbrida 3DHT y una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 29,8 kWh.

Este conjunto desarrolla una potencia combinada de 246 kW (334 CV) y un par máximo de 667 Nm, unas cifras que permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos. Además, homologa un consumo combinado ponderado de 2,4 litros a los 100 kilómetros y una autonomía total de hasta 906 kilómetros.

La batería permite recorrer hasta 116 kilómetros en modo completamente eléctrico y admite carga rápida en corriente continua de hasta 78 kW, con la que puede pasar del 30% al 80% de su capacidad en aproximadamente 15 minutos.

TRACCIÓN TOTAL ELÉCTRICA Y GESTIÓN INTELIGENTE

Uno de los elementos diferenciales del Monjaro EM-i Ultra es su sistema de tracción total eléctrica AWD, que distribuye automáticamente el par entre ambos ejes en función de las condiciones de conducción.

El sistema puede activar la tracción total en cuestión de milisegundos y adaptar su funcionamiento a situaciones como lluvia, pérdida de adherencia o circulación sobre superficies de baja fricción. También dispone de diferentes programas de conducción, entre ellos los modos Sand, Off Road y Snow, concebidos para adaptar la respuesta del vehículo a distintos terrenos.

La tecnología híbrida permite combinar diferentes estrategias de funcionamiento, desde la propulsión exclusivamente eléctrica hasta la utilización conjunta de los motores térmico y eléctricos. La gestión energética adapta automáticamente la respuesta del sistema a la velocidad, la carga de la batería, la demanda de potencia y las condiciones de circulación.

Asimismo, incorpora un sistema inteligente de recuperación de energía con cuatro niveles de retención, incluido un modo automático que ajusta la intensidad de la frenada regenerativa según las características de la vía y el tráfico.

DISEÑO DE INSPIRACIÓN EUROPEA Y UN INTERIOR ESPACIOSO

En el apartado estético, el Monjaro EM-i Ultra apuesta por un diseño de inspiración escandinava, con líneas exteriores marcadas, una presencia robusta y una imagen orientada al segmento de los grandes SUV.

Su distancia entre ejes de 2.845 milímetros permite ofrecer un habitáculo amplio para cinco ocupantes, con especial atención al espacio disponible en las plazas posteriores. El maletero ofrece 633 litros de capacidad, ampliables hasta 1.532 litros al abatir los asientos traseros.

El interior combina materiales de tacto suave, acabados cuidados y una distribución orientada al confort. Entre su equipamiento destacan los asientos delanteros eléctricos, calefactados y con función de masaje, el climatizador bizona y el techo solar panorámico practicable.

En el apartado tecnológico, incorpora una pantalla multimedia central de 15,4 pulgadas, un cuadro de instrumentación digital de 12,3 pulgadas y un sistema Head-Up Display de 25,6 pulgadas. El sistema operativo 'Flyme Auto' permite gestionar las principales funciones multimedia y de conectividad, mientras que el equipo de sonido Flyme Sound cuenta con 16 altavoces.

El modelo también incorpora suspensión adaptativa CCD, que ajusta continuamente la amortiguación para equilibrar el confort y la estabilidad en función de las condiciones de circulación.

SEGURIDAD Y DESARROLLO INTERNACIONAL

La seguridad constituye otro de los pilares del nuevo SUV de Geely. Su estructura combina acero de alta resistencia con diferentes soluciones de absorción de energía, mientras que el equipamiento incluye siete airbags, entre ellos uno central delantero.

El conjunto se completa con un paquete de sistemas avanzados de asistencia a la conducción de nivel 2, que integra funciones como el control de crucero adaptativo, el mantenimiento de carril, la alerta de tráfico cruzado y los asistentes de maniobra evasiva.

El Monjaro EM-i Ultra completa su dotación con una cámara de visión panorámica de 540 grados, una capacidad de remolque de hasta 1.500 kilogramos con freno y tecnología V2L de 6,6 kW, que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos.