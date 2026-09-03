Geely supera las 270.000 unidades a nivel mundial en agosto, un 8% más y triplica sus exportaciones - GEELY

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Geely Automobile Holdings Limited (compañía dueña de marcas como Volvo, Polestar, Lotus o Smart) registró unas ventas totales de 270.194 vehículos en agosto, lo que supone un aumento del 8% con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por la compañía este jueves.

Por su parte, las ventas de vehículos de nueva energía alcanzaron las 175.877 unidades, un 19% más interanual, representando el 65% del volumen total de ventas durante el mes.

Sobre el total de ventas, la propia marca Geely registró unas ventas de 216.186 vehículos en agosto, un 10% más que en julio, consolidando su contribución al crecimiento global del grupo.

Por otro lado, Geely Auto continuó reforzando su presencia internacional. Las ventas fuera de China alcanzaron las 110.094 unidades en agosto, un 205% más interanual. Este resultado supone el octavo mes consecutivo de crecimiento tanto interanual como mensual y el tercer mes consecutivo en el que las ventas internacionales superan las 100.000 unidades.

Los vehículos de nueva energía continuarán representando más de la mitad de las ventas de Geely Auto fuera de China. En agosto, las exportaciones de estos modelos alcanzaron las 70.629 unidades, un 446% más que un año antes y representando el 64% del total de las ventas internacionales.

Geely Auto ha elevado su objetivo de ventas fuera de China para 2026 desde las 640.000 hasta las 920.000 unidades, con la aspiración de alcanzar unas ventas internacionales anuales de un millón de vehículos.

APUESTA POR ESPAÑA

La compañía, que apenas lleva meses operando en el mercado español, ya suma 2.140 ventas en España, siendo un tercio de ellas en el último mes con un total de 757 operaciones.

De hecho, próximamente lanzará su tercer modelo, el E2, tras la llegada del E5 (eléctrico) y del Starray EM-i que se situó el mes pasado en el modelo más comprado en el segmento SUV C y en la segunda posición entre los híbridos enchufables.

Del mismo modo, la entidad planifica disponer de hasta 100 puntos de venta al término del año que viene.

Además, el pasado mes de agosto, Geely Auto firmó un acuerdo de compra del 34% por 221 millones de euros de la planta de Ford en Almussafes para crear una empresa conjunta que comenzará a operar previsiblemente durante el primer semestre de 2027, mientras que la producción arrancará en 2028.

La firma plantea lanzar hasta nueve modelos en España en los próximos años, de los cuales dos variantes multienergía (actualmente la compañía comercializa eléctricos e híbridos enchufables) serán fabricadas en la planta valenciana.