Geely valora mayor colaboración con Volvo Cars para fabricar sus coches en Europa

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MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Geely, Li Shufu, ha manifestado que Volvo Cars debería empezar a fabricar los modelos de su marca hermana china en sus fábricas, ahora que el sector del automóvil se enfrenta a un exceso de capacidad.

En concreto, durante la junta de accionistas de Volvo Cars, el empresario ha afirmado que existe potencial para una colaboración más estrecha entre el fabricante de automóviles sueco y su otra marca, Geely, al tiempo que ha subrayado los retos a los que se enfrentan los fabricantes.

"Podemos ver que, a nivel mundial, el problema del exceso de capacidad es muy grave. Así que ahora creo que la solución para Geely y Volvo es que utilicemos nuestra capacidad común para desarrollarnos", ha declarado.

Volvo ya produce modelos en las plantas de Geely en China, mientras que Polestar también aprovecha sus conexiones con dos modelos fabricados en la planta de la empresa sueca en Charleston, Carolina del Sur. Volvo anunció el lunes un acuerdo para convertirse en el importador exclusivo en Europa de los coches fabricados por Lynk & Co, otra marca de Geely.

Las fábricas de Volvo, incluida una planta que se está construyendo en Eslovaquia, podrían albergar la producción de otras marcas de Geely, según declaró el director ejecutivo de la empresa sueca, Hakan Samuelsson, en el mismo evento. "No creemos que los aranceles que tenemos hoy vayan a desaparecer. Tenemos que convivir con ellos y utilizar fábricas comunes", ha apuntado.

Li esbozó un enfoque mesurado para ampliar la presencia de Geely en Europa. "A Geely no le entusiasma la idea de limitarse a fabricar coches en China y exportarlos a Europa; ese no es el camino. Más bien, creemos en la localización en Europa", ha señalado.

Los inversores minoritarios han expresado su preocupación por los resultados de Volvo y han pedido una comunicación más clara por parte de su propietario chino.

El fabricante de automóviles también está a la espera de una resolución de las autoridades estadounidenses sobre si puede seguir vendiendo vehículos equipados con software desarrollado en China, una decisión que, según Samuelsson, se espera antes del verano. Estados Unidos representa alrededor del 17% de sus ventas globales.