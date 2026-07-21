Archivo - General Motors gana 3.448 millones en el semestre, un 16% menos por su reestructuración en China - Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

General Motors obtuvo un beneficio neto atribuido en el primer semestre de 3.932 millones de dólares (3.448 millones de euros), lo que representa un descenso del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, por su reestructuración en China, entre otros factores.

En el conjunto del primer semestre, la compañía norteamericana registró unos ingresos de 91.650 millones de dólares (80.355 millones de euros), con un ligero aumento del 0,6% en términos interanuales.

En paralelo, el Ebit ajustado creció un 25,6%, hasta los 8.196 millones de dólares (7.185,9 millones de euros), mientras que el margen Ebit aumentó en 1,7 puntos porcentuales (+23,6%), hasta el 8,9%.

Por otro lado, el flujo de caja libre ajustado del negocio de automoción se redujo en un 20,6% entre los meses de enero y junio hasta los 5.604 millones de dólares (4.914 millones de euros).

GM ha explicado que sus resultados ajustados recogen el impacto de diferentes partidas extraordinarias, entre ellas la reorganización de su estrategia de vehículos eléctricos, las actuaciones de reestructuración en China y otros costes asociados a la reorganización de determinadas operaciones internacionales.

En cuanto a la evolución comercial, las ventas mundiales de vehículos descendieron un 8,7% en los primeros seis meses del año, hasta 2,72 millones de unidades, debido principalmente a la caída registrada en China, donde las entregas se redujeron desde 890.000 hasta 706.000 vehículos (-20,6%) en el primer semestre. En Norteamérica, las ventas también retrocedieron, aunque de forma más moderada, hasta 1,34 millones de unidades (-6,9%).

MEJORA LAS PREVISIONES PARA 2026

A la vista de la evolución del negocio, General Motors revisó al alza por segunda vez este año sus previsiones para el conjunto de 2026.

La compañía espera ahora obtener un beneficio operativo ajustado de entre 14.000 y 16.000 millones de dólares, frente a la horquilla anterior de entre 13.500 y 15.500 millones de dólares (12.300 y 14.000 millones de euros).

Asimismo, elevó su previsión de flujo de caja libre ajustado del negocio de automoción hasta un rango de entre 9.500 y 11.500 millones de dólares (8.300 y 10.000 millones de euros), frente a la estimación previa de entre 9.000 y 11.000 millones (7.900 y 9.650 millones de euros).

Además, GM mejoró su previsión de beneficio por acción ajustado hasta un rango de entre 12 y 14 dólares (10,50 y 12,20 euros), desde la anterior estimación de entre 11,5 y 13,5 dólares por título (10 y 11,8 euros).

Por otro lado, el consejo de administración de la compañía aprobó el reparto de un dividendo trimestral en efectivo de 0,18 dólares por acción, que será abonado el próximo 17 de septiembre a los accionistas registrados al cierre de la sesión del 4 de septiembre.