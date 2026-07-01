General Motors llega a un acuerdo con Micron para asegurar la cadena de suministro de semiconductores

Archivo - Producción del Cadillac Escalade en la planta de General Motors en Arlington (Estados Unidos) - GENERAL MOTORS - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Micron y General Motors han llegado este miércoles a un acuerdo estratégico para asegurar un suministro confiable a largo plazo de plataformas de memoria y almacenamiento, fundamentales para la producción y entrega a gran escala de vehículos de General Motors.

De esta forma, Micron y GM seguirán colaborando para fortalecer las cadenas de suministro de semiconductores y automotrices, al tiempo que apoyan la próxima generación de manufactura e innovación en Estados Unidos.

Además del suministro comprometido en este acuerdo, Micron y GM continuarán colaborando en los requisitos futuros de tecnología de memoria y almacenamiento, esenciales para la próxima generación de vehículos.

Esto incluye una profunda colaboración tecnológica para alinear la definición de futuros productos, la optimización a nivel de sistema y la cualificación de tecnologías de memoria avanzadas que respalden las arquitecturas y planes de desarrollo de vehículos de próxima generación de GM.

"Nos enorgullece ampliar nuestra relación estratégica con General Motors para garantizar el suministro a largo plazo y ofrecer la innovación tecnológica crucial para el futuro de la industria automotriz", ha declarado el presidente y director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra.

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de General Motors, Marry Barra, ha asegurado qeu esta colaboración ampliada fortalece su acceso a tecnologías de memoria esenciales, al tiempo que permite una mayor integración en sus plataformas de vehículos, lo que respalda tanto el rendimiento como la fiabilidad a largo plazo.

Estos acuerdos estratégicos con clientes forman parte del enfoque más amplio de Micron para fortalecer la continuidad del suministro en todo el ecosistema global de semiconductores.