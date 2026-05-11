General Motors recortará alrededor de 500 empleos para reducir costes

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MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

General Motors planea una reducción de su plantilla que afectará a entre 500 y 600 personas de su personal del departamento de tecnologías de la información con el objetivo de reducir costes e incentivar la incorporación de nuevos empleados con más experiencia en otras áreas tecnológicas de la compañía.

Fuentes familiarizadas con el asunto recogidas por Bloomberg han indicado que la dirección de la empresa ha comenzado a notificar a los trabajadores afectados este mismo lunes. La información ha sido confirmada por la compañía que ha sostenido que los despidos forman parte de una reestructuración del departamento perjudicado para posicionar mejor a General Motors en el futuro.

El plan de recortes afectará a las oficinas de todo el mundo en un momento en el que la empresa automovilística busca remontar el estancamiento de sus ventas en Estados Unidos.

En los últimos años, General Motors ha acometido miles de despidos afectados sobre todo por el mal desempeño de sus planes acerca de sus unidad de coches sin conductor y en la división de coches eléctricos. La ultima oleada de ceses tuvo lugar en el pasado mes de octubre cuando salieron cientos empleados de la empresa.

La compañía automotriz redujo sus beneficios a la mitad en el ejercicio de 2025 con un beneficio neto atribuido de 2.697 millones de dólares (2.268,8 millones de euros), lo que supuso un 55,1% menos respecto al obtenido el año anterior.

Las acciones de la compañía caían un 4% después de hacerse público el anuncio y cotizaba a 75,68 dólares cada título, frente a los 78,80 dólares anotados en el cierre de el día anterior.