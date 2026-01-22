General Motors traslada la producción del Buick Envision de China a Estados Unidos por los aranceles

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

General Motors trasladará la producción de su SUV compacto Buick Envision de próxima generación, que actualmente se fabrica en China, a una planta en Kansas en 2028, debido a la presión a la que se ven sometidos los fabricantes de automóviles para repatriar la producción de los vehículos vendidos en Estados Unidos.

Así lo ha anunciado este jueves el fabricante estadounidense, que probablemente dejará de fabricar su Chevrolet Bolt totalmente eléctrico, que se fabrica en la misma planta, en aproximadamente un año y medio.

La medida de General Motors es una respuesta a las decisiones políticas del presidente Donald Trump, cuyos aranceles han encarecido la importación de vehículos desde China. Al mismo tiempo, la administración Trump ha eliminado los incentivos fiscales de 7.500 dólares (6.383 euros) para los vehículos eléctricos, lo que los hace menos asequibles para los compradores de automóviles.

El Chevrolet Bolt se fabrica en la planta de Fairfax Assembly en Kansas, utilizando baterías de la empresa china Contemporary Amperex Technology (CATL), según ha declarado un portavoz de General Motors, en palabras recogidas por Bloomberg. Si el vehículo se vende bien, el fabricante de automóviles podría decidir continuar con el modelo, pero tal y como están las cosas, la fábrica solo fabricaría el Envision, que funciona con gasolina, y el Chevrolet Equinox.

El Equinox es el tercer modelo más vendido de General Motors en Estados Unidos después de sus grandes camionetas 'pickup'. Buick vendió 42.000 unidades del Envision el año pasado, lo que supone una caída del 11% causada en parte por las restricciones al comercio con China.