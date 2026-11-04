Gestamp gana 141 millones de euros hasta septiembre, un 36% más, por el impacto del cambio de divisas

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MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gestamp ha logrado un beneficio neto entre enero y septiembre de 141 millones de euros, lo que supone un 36% más que en el mismo periodo del año anterior, con arreglo a ciertos efectos no recurrentes como el fuerte impacto de la evolución desfavorable de la divisa en el ejercicio anterior.

Según ha informado la compañía este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la facturación de los nueve primeros meses del año ha alcanzado 8.432 millones de euros. El volumen de ingresos supone un leve descenso interanual del 0,6% en el periodo, condicionado por el impacto del comportamiento de las divisas en algunos mercados en los que la compañía cuenta con operaciones.

La compañía ha continuado impulsando medidas de eficiencia operativa y flexibilidad en el periodo, en el que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 954 millones de euros (excluyendo el impacto del 'Plan Phoenix'), frente a los 937 millones de euros registrados un año antes. Por su parte, el margen sobre ventas alcanzó el 11,3%, lo que supone un repunte de 30 puntos básicos.

La región de Norteamérica sigue mostrando los mayores avances de la compañía en términos de rentabilidad. Gestamp, que opera en Estados Unidos y en México, continúa dando pasos en su 'Plan Phoenix', lanzado en 2024 para elevar el margen en esos mercados y situarlo en niveles similares a los del resto de regiones.

Fruto de las iniciativas puestas en marcha allí el margen de Ebitda alcanzó el 8,7% en los primeros nueve meses del año --por encima del 7,2% del mismo periodo del año anterior-- y solo entre julio y septiembre escaló hasta el 10,5%. Las mejoras registradas permiten a Gestamp reiterar sus previsiones de alcanzar el doble dígito en Norteamérica en 2026.

"El sólido modelo operativo de la compañía continúa contribuyendo a optimizar la eficiencia de sus procesos y operaciones. Ello, unido al aumento selectivo de capacidades industriales en países que presentan oportunidades significativas, permite mantener la competitividad de Gestamp en un entorno de mercado en el que todavía persisten las incertidumbres", ha subrayado el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas.

LA DEUDA ALCANZA EL NIVEL MÁS BAJO DESDE 2017

A cierre de septiembre la deuda neta de Gestamp se situó en los 1.908 millones de euros, un 9,4% menos que un año antes. Se trata del volumen más bajo en los primeros nueve meses de un ejercicio desde que la compañía debutó en 2017 en el parqué y supone un apalancamiento de 1,4x Ebitda, frente al ratio de 1,6x Ebitda de septiembre de 2025.

El progresivo descenso en el endeudamiento de la compañía es el resultado de la estrategia de optimización del pasivo desplegada por Gestamp, que ha conseguido consolidar un sólido perfil financiero.

Por otro lado, el flujo de caja libre de la compañía alcanzó los 17 millones de euros (excluyendo el 'Plan Phoenix') en los primeros nueve meses del año, frente a los 41 millones de euros negativos de un año antes.