GFT lanza brazos robóticos con IA para retirar piezas defectuosas en la producción de vehículos - GFT

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía global de transformación digital GFT Technologies ha lanzado en Estados Unidos sus nuevos brazos robóticos impulsados por IA diseñados para la fabricación de vehículos que permiten, ente otros, detectar piezas defectuosas y retirarlas físicamente de la línea de ensamblaje con el fin de mejorar la calidad y mantener la continuidad operativa a máxima capacidad.

Un importante fabricante de automóviles con sede en EEUU ya ha comenzado a utilizar esta tecnología en sus operaciones y está previsto que la solución de inspección visual sea extrapolable a todos los mercados, incluido el europeo.

GFT está desplegando tres robots diferentes a lo largo de las líneas de ensamblaje para asegurar que componentes como paragolpes, puertas, sistemas de escape y otras piezas se produzcan con los estándares de calidad requeridos.

El primer robot utiliza una cámara para verificar detalles en cada pieza, como el posicionamiento, detectar defectos visuales y confirmar que las etiquetas y números de serie sean correctos y legibles conforme a los requisitos de trazabilidad. Esta cámara, que llegará a Europa próximamente, está unida directamente al efector final del robot (la pinza o "gripper"), lo que permite realizar inspecciones desde múltiples ángulos y garantizar una cobertura completa del componente.

Tras la inspección, el segundo brazo robótico en la línea identifica y marca automáticamente las piezas que han sido clasificadas como defectuosas.

Finalmente, el tercer brazo robótico construido por GFT interactúa físicamente con la línea y los componentes defectuosos, minimizando la necesidad de intervención humana, lo que incluye reposicionar piezas o retirarlas de la línea de producción.

"Llevar la IA al ámbito físico para los fabricantes de automóviles requiere un socio que entienda las complejidades tanto tecnológicas como del entorno de fábrica. Ese ha sido el papel de GFT durante 35 años, y esta es la extensión natural de ello", ha destacado el jefe de Manufactura de GFT, Brandon Speweik.