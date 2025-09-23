Gilles Redard, nuevo director de Operaciones de Mobius.

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mobius, empresa española del Grupo Saretec especializada en la gestión integral de flotas y soluciones de movilidad, ha anunciado la incorporación de Gilles Redard como su nuevo director de Operaciones.

Tras más de 25 años de trayectoria internacional en el sector, "su nombramiento refuerza la apuesta de la compañía por la innovación, la eficiencia y la internacionalización de sus servicios", expresa la compañía en el comunicado del nombramiento.

Redard ha ocupado puestos de responsabilidad en compañías de referencia como OKMobility, Sixt, Hertz y Norauto, donde ha liderado proyectos de gran escala en gestión de flotas, operaciones, cadena de suministro, electrificación y transformación digital.

Francés de origen y con nacionalidad suiza, Redard domina además el español y el inglés, lo que refuerza su perfil internacional y su capacidad para liderar equipos en entornos multiculturales.

"Mobius vive un momento de fuerte crecimiento y transformación. La experiencia de Gilles en movilidad internacional, electrificación y digitalización será clave para seguir acompañando a nuestros clientes en sus retos de presente y futuro", ha señalado el CEO de Mobius, Fernando Pérez Granero.

Con esta incorporación, Mobius refuerza su posición como socio estratégico de empresas de renting y rent a car, operadores de movilidad y compañías aseguradoras, y da un nuevo impulso a la optimización operativa, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible en la gestión de flotas.