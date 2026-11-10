El Gobierno autoriza 4,94 millones en compromisos de gasto para el programa Auto+ en 2027

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MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado los límites de gasto para que el Ministerio de Industria y Turismo pueda destinar 4.948.710,24 euros en 2027 al encargo de gestión del programa Auto+, la mayor partida de los cuatro encargos incluidos en el acuerdo aprobado este martes.

Esta autorización forma parte de un compromiso de gasto total de 7.158.435,83 euros para 2027, destinado a la gestión de distintos programas de ayudas.

La decisión responde a una revisión de las previsiones iniciales realizada por la Dirección General de Programas Industriales (DGPI), que ha evaluado el grado de ejecución de los distintos encargos y ha ajustado las necesidades de gasto. Como consecuencia, se han redistribuido las anualidades previstas y se han suprimido algunas actuaciones que se habían considerado necesarias inicialmente.

Además del programa Auto+, la nueva planificación recoge 365.512,96 euros para el seguimiento de proyectos de inversión industrial (Reindus), 1.245.813,16 euros para el seguimiento ejecutivo de los Perte y 598.399,47 euros para el Plan Reinicia Auto+.

En este último caso, Industria prevé formalizar un nuevo encargo para dar continuidad durante 2027 a las labores de tramitación, revisión y cierre de los expedientes pendientes. Los trabajos de análisis, comprobación y validación están requiriendo más tiempo del inicialmente previsto en el convenio de colaboración suscrito con Tragsatec, cuya conclusión estaba fijada para octubre de 2026.

El acuerdo modifica los límites de compromisos de gasto autorizados por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril, cuando se estableció una previsión de 6.337.588,97 euros para 2027.

La autorización se tramita al amparo del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, debido a que la aplicación presupuestaria de 'Material, suministros y otros' carece de dotación inicial a nivel de vinculación en el presupuesto vigente para 2026.