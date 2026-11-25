El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, durante su intervención en el Aucon - TONI GALAN

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha destacado este miércoles el papel de la innovación y la transformación tecnológica para reforzar la competitividad de la industria automovilística española.

Durante su intervención en la segunda jornada del Aucon, el Congreso del Vehículo Autónomo y Conectado, que se ha celebrado en Zaragoza, Brustenga ha destacado que "la descarbonización no consiste en renunciar a la industria, sino en transformarla", lo que se consigue a través de producir mejor y ser más competitivos mediante tecnologías más limpias, mayor eficiencia y más innovación.

"El sector de la automoción es uno de los ejemplos más visibles de cómo la transición ecológica y la digitalización están transformando la industria. La electrificación cambia los vehículos, pero también los componentes, las tecnologías, los proveedores y las capacidades profesionales". ha subrayado.

En este contexto, ha destacado los Perte del vehículo eléctrico y conectado y de descarbonización industrial como instrumentos de apoyo a la transformación de nuestra industria, con ayudas de cerca de 3.000 millones de euros y algo más de 1.000 millones de euros, respectivamente, donde ha señalado que "estos han favorecido la transición energética, la inversión industrial, el empleo cualificado y el fortalecimiento de las capacidades productivas".

MÁS DE 300 PROFESIONALES

El congreso se ha celebrado en un momento decisivo para el futuro del sector donde han asistido más de 300 representantes de todo el entorno, en el que la inteligencia artificial, la conectividad y la automatización están impulsando una profunda transformación del automóvil y de toda su cadena de valor.

El encuentro, que durante dos jornadas ha reunido a más de 50 profesionales de la industria de automoción, empresas tecnológicas, centros de investigación y administraciones públicas que han debatido y analizado el futuro del vehículos autónomo y conectado tanto en España como en el ámbito internacional.

La segunda jornada ha contado con la intervención del presidente de Sernauto, Javier Pujol, quien ha abordado el vehículo autónomo y conectado como la nueva frontera de la industria de automoción y una oportunidad para la transformación de toda su cadena de valor.

Asimismo, se ha debatido cómo el vehículo definido por software (SDV) está cambiando la arquitectura del automóvil y el papel de los proveedores, así como dónde se genera el valor en este nuevo modelo, entre el software, los datos y la arquitectura electrónica.

También se han abordado los retos de validación y homologación, las oportunidades que ofrece España como entorno de pruebas y la necesidad de reforzar el talento y la colaboración entre universidades e industria.

Más allá del debate y el análisis, Aucon ha acercado la tecnología a los asistentes a través de demostraciones dinámicas de conducción autónoma, con recorridos controlados tanto en el interior de Mobility City como por las calles de Zaragoza. Los participantes han conocido de primera mano las capacidades de distintos vehículos plenamente autónomos