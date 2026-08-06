Goodyear pierde 392 millones en el primer semestre, frente a ganancias de un año atrás

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MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de neumáticos Goodyear ha perdido 453 millones de dólares (392,7 millones de euros) en el primer semestre del año, frente al beneficio neto que logró en el mismo periodo del año anterior, que ascendía a 369 millones de dólares (319,5 millones de euros).

Durante este último semestre, las ventas alcanzaron los 8.131 millones de dólares (7.044,2 millones de euros), lo que se traduce en una caída interanual de la facturación del 6,7%.

En lo que se refiere al segundo trimestre, Goodyear ha registrado una pérdida neta de 204 millones de dólares (176,7 millones de euros) en el segundo trimestre del año, frente al beneficio neto de 254 millones de dólares (220,1 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

Las ventas netas de Goodyear en el segundo trimestre de 2026 ascendieron a 4.300 millones de dólares (3.725,5 millones de euros), lo que equivale a un descenso interanual del 4,8%.

El volumen de ventas de neumáticos fue de 36,5 millones de unidades, lo que representa una disminución del 4,0% interanual, una mejora con respecto a la caída del 12% interanual registrada durante el primer trimestre, a medida que se moderó la presión por la reducción de existencias y las condiciones del mercado mostraron mayor estabilidad.

La facturación de Goodyear en la región de América en el segundo trimestre llegó a 2.400 millones de dólares (2.079,3 millones de euros), una cifra inferior en un 10,5% a la del año anterior, debido a la disminución del volumen de reemplazos para el consumidor y a la venta del negocio de productos químicos.

En la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), las ventas ascendieron a 1.400 millones de dólares (1.212,9 millones de euros), un 2,1% por encima del segundo trimestre de 2025, debido a los beneficios derivados de la combinación de precios y el tipo de cambio, que compensaron parcialmente el menor volumen de ventas de neumáticos.

De su lado, en Asia Pacífico, los ingresos ascendieron a 496 millones de dólares (429,7 millones de euros), un 8,1% superiores a los del año anterior, gracias al mayor volumen de ventas y a las ventajas en cuanto a precio y combinación de productos.

"Los resultados del segundo trimestre estuvieron en línea con nuestras expectativas, lo que refleja la mejora continua en Asia Pacífico y EMEA. Estamos implementando medidas para mejorar nuestro desempeño en un entorno competitivo", ha resumido el presidente y consejero delegado de Goodyear, Mark Stewart.